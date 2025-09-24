ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Ελλάδα στην αιχμή της ευρωπαϊκής έρευνας για την οδική ασφάλεια και την αυτόνομη οδήγηση
Τεχνολογία
13:07 - 24 Σεπ 2025

Η Ελλάδα στην αιχμή της ευρωπαϊκής έρευνας για την οδική ασφάλεια και την αυτόνομη οδήγηση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τι κάνει ένα αυτόνομο αυτοκίνητο όταν… δεν σε βλέπει; Στις αστικές πόλεις, τα εμπόδια, όπως σταθμευμένα αυτοκίνητα, βλάστηση ή κτίρια, μπορούν να περιορίσουν την ορατότητα των οδηγών αλλά και των συστημάτων ασφάλειας του οχήματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι πιο ευάλωτοι χρήστες του δρόμου, όπως πεζοί, ποδηλάτες, μοτοσικλετιστές και άτομα με αναπηρία, να μετατρέπονται πολλές φορές σε «αόρατους» χρήστες του δρόμου.

Ακόμη και τα πιο εξελιγμένα αυτόνομα οχήματα δυσκολεύονται: σε περιπτώσεις μερικής απόκρυψης, η πιθανότητα ένας πεζός ή ποδηλάτης να μη γίνει αντιληπτός αγγίζει το 25-30%. Ένα κενό που δεν είναι απλώς τεχνικό, αλλά δυνητικά μοιραίο.

Παρά την πρόοδο στην τεχνολογία και τις καμπάνιες οδικής ασφάλειας, τα τροχαία εξακολουθούν να βαραίνουν την καθημερινότητα των Ευρωπαίων, και ιδιαίτερα των Ελλήνων. Το 2024, 19.800 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία ατυχήματα στην Ευρώπη, με τους ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου να πλήττονται περισσότερο, καθώς τα δυο τρίτα των θανάτων αφορούσαν πεζούς, ποδηλάτες και μοτοσικλετιστές. Η ΕΕ φιλοδοξεί να μειώσει κατά το ήμισυ τους θανάτους και τους σοβαρούς τραυματισμούς από τροχαία ατυχήματα μέχρι το 2030 και να επιτύχει σχεδόν μηδενικές τιμές μέχρι το 2050. Μέχρι τότε, κάθε καινούριο ατύχημα θυμίζει ότι η ασφάλεια στους δρόμους παραμένει επιτακτική ανάγκη.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων που ενισχύουν την αντίληψη των οχημάτων δεν είναι απλώς μια καινοτομία για τα νέα μοντέλα αυτόνομων οχημάτων —είναι εργαλείο που μπορεί να αποτρέψει ατυχήματα και να προστατεύσει ζωές. Αυτή την ανάγκη έρχεται να καλύψει το HIDDEN (Hybrid Intelligence for Advanced Collective Perception and Decision Making in Complex Urban Environments), το νέο έργο της ΕΕ που ξεκίνησε επίσημα τον Ιούλιο 2025, υπό τον συντονισμό της ερευνητικής ομάδας I-SENSE του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Το έργο χρηματοδοτείται με σχεδόν 5 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα Horizon Europe και ανήκει στο χαρτοφυλάκιο της κοινοπραξίας CCAM (Connected, Cooperative and Automated Mobility), ένα μεγάλο ευρωπαϊκό «δίκτυο καινοτομίας» που στοχεύει στη βελτίωση της ασφάλειας των αυτόνομων οχημάτων σε αστικά περιβάλλοντα.

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο στην Αθήνα, με τη συμμετοχή όλων των εταίρων, δίνοντας το στίγμα για μια τριετή εντατική συνεργασία. Στο διάστημα αυτό, το HIDDEN θα συγκεντρώσει την εμπειρία και την τεχνογνωσία 14 εταίρων και 2 συνδεδεμένων φορέων από 7 χώρες της ΕΕ, για να αντιμετωπίσει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της αστικής κυκλοφορίας: τα οπτικά εμπόδια.

Για να αντιμετωπιστούν αυτά τα «τυφλά σημεία», το HIDDEN αξιοποιεί τη συνεργατική αντίληψη (Collective Awareness) σε συνδυασμό με τεχνολογίες «οχήματος προς τα πάντα» - Vehicle-to-Everything (V2X) - και τεχνητή νοημοσύνη (AI), επιτρέποντας στα οχήματα να ανταλλάσσουν και να ερμηνεύουν δεδομένα από διαφορετικές πηγές — άλλους οδηγούς, υποδομές ή πεζούς — ώστε να «βλέπουν» πέρα από τα φυσικά όρια των αισθητήρων τους.

Αυτό που διαφοροποιεί το HIDDEN είναι η χρήση της Υβριδικής Νοημοσύνης (Hybrid Intelligence), ένας συνδυασμός ανθρώπινης και μηχανικής αντίληψης που επιτρέπει στα αυτόνομα οχήματα να μπορούν να παίρνουν αποφάσεις που δεν βασίζονται μόνο στην τεχνική ακρίβεια, αλλά και σε κανόνες ασφαλείας και ηθικής, προσεγγίζοντας ένα ανθρώπινο στυλ οδήγησης. Όπως δήλωσε ο Δρ. Άγγελος Αμδίτης, Συντονιστής του έργου και Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης στο ΕΠΙΣΕΥ, «Το HIDDEN προχωρά πέρα από τη συμβατική τεχνητή νοημοσύνη. Φέρνουμε την ανθρώπινη κρίση στον πυρήνα των αυτόνομων αποφάσεων, ώστε τα συστήματα να λειτουργούν όχι μόνο με τεχνική ακρίβεια, αλλά και με υψηλή ασφάλεια και ηθική συνέπεια. Πρόκειται για μια αποστολή που έρχεται να χτίσει πάνω σε δεκαετίες εντατικής ερευνητικής δραστηριότητας που λαμβάνει χώρα στο ΕΠΙΣΕΥ και στο ΕΜΠ".

Οι τεχνολογίες του HIDDEN θα δοκιμαστούν τόσο σε πραγματικές συνθήκες όσο και σε εικονικούς προσομοιωτές, ενώ η αξιολόγησή τους θα επικεντρωθεί σε τέσσερα ρεαλιστικά σενάρια υψηλού ρίσκου: ένα παιδί που τρέχει πίσω από παρκαρισμένο αυτοκίνητο, ένας ποδηλάτης που κινείται σε μικτές κυκλοφοριακές συνθήκες, ένας εργάτης κρυμμένος πίσω από πυκνή βλάστηση και ένα όχημα που προσεγγίζει μια διασταύρωση χωρίς σηματοδότες.
Η ελληνική συμμετοχή στο έργο είναι ιδιαίτερα δυναμική. Η ομάδα του ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ έχει τον ρόλο του συντονιστή και συμβάλλει με το αυτόνομο όχημά της και την υψηλή εξειδίκευση των ερευνητών της στον προσομοιωτή CARLA, ενώ ηγείται της ανάπτυξης βασικών τεχνικών ενοτήτων, όπως αλγόριθμοι συνεργατικής αντίληψης, μοντέλα πρόβλεψης τροχιάς για ευάλωτους χρήστες και ενσωμάτωση δεδομένων ανθρώπινης συμπεριφοράς σε πραγματικό χρόνο. Το ΕΠΙΣΕΥ μέσα από τη μακροχρόνια συμμετοχή του σε εμβληματικά έργα στον τομέα των έξυπνων τεχνολογιών που διαμορφώνουν το μέλλον της κινητικότητας στην παγκοσμια σκηνή, είναι σε θέση να προσφέρει στο έργο πολύτιμη τεχνογνωσία και καθοδήγηση.

Παράλληλα, οι ελληνικές εταιρείες φέρνουν στο έργο συμπληρωματική και εξειδικευμένη τεχνογνωσία. Η LIBRA AI - τεχνικός υπεύθυνος του έργου-, αναπτύσσει ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που κατανοεί την προσοχή και την κατάσταση του οδηγού, ενισχύοντας την ασφάλεια και την ευφυΐα των ημιαυτόνομων οχημάτων, η CIBOS –spin-off του ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ– εστιάζει στην ανάπτυξη λογισμικού με έμφαση στη βελτίωση της διεπαφής & εμπειρίας χρήστη, ενώ η SEABILITY INNOVATIONS -υπεύθυνη επικοινωνίας του έργου- συμβάλλει με λύσεις που υποστηρίζουν την επικοινωνία, διάχυση και προώθηση της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου HIDDEN.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τι περιλαμβάνουν τα ψυχομετρικά τεστ για το προσωπικό ασφαλείας των σιδηροδρόμων
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Τι περιλαμβάνουν τα ψυχομετρικά τεστ για το προσωπικό ασφαλείας των σιδηροδρόμων

Υποκλοπές: Συνέχεια της δίκης στις 22 Οκτώβριου
Ειδήσεις

Υποκλοπές: Συνέχεια της δίκης στις 22 Οκτώβριου

Πολλά τα «καμπανάκια» στο ΠΑΣΟΚ
Ανεμοδείκτης

Πολλά τα «καμπανάκια» στο ΠΑΣΟΚ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενστάσεις για την καθυστέρηση εγγράφων στην εξεταστική - Διαβεβαιώσεις για πλήρη κατάθεση
Πολιτική

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενστάσεις για την καθυστέρηση εγγράφων στην εξεταστική - Διαβεβαιώσεις για πλήρη κατάθεση

O Γεωργιάδης συμφωνεί με τον Τραμπ για το μεταναστευτικό, όχι για την παρακεταμόλη
Πολιτική

O Γεωργιάδης συμφωνεί με τον Τραμπ για το μεταναστευτικό, όχι για την παρακεταμόλη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli
Πολιτική

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί
Πολιτική

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα
Επιχειρήσεις

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Κρυπτονομίσματα: Oι λεπτομέρειες για το νέο φορολογικό πλαίσιο στην Ελλάδα
Φορολογία

Κρυπτονομίσματα: Oι λεπτομέρειες για το νέο φορολογικό πλαίσιο στην Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12/07/2026 - 14:59

Νέες προοπτικές για την Τράπεζα Χανίων μετά τη λήψη Πανελλαδικής άδειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 14:35

Φωτιά στον Περσικό: Το Ιράν δηλώνει ότι ελέγχει το Ορμούζ – Νέες αμερικανικές επιθέσεις, διεθνής συναγερμός

Ειδήσεις
12/07/2026 - 14:10

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας νεκρός

Ειδήσεις
12/07/2026 - 13:59

ΕΕ: Σημαντική αύξηση στον πληθυσμό της - Στα 452 εκατ. οι κάτοικοι το 2026

Πολιτική
12/07/2026 - 13:25

ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Χρησιμοποιεί τη Marfin ως εργαλείο πολιτικής πόλωσης

Οικονομία
12/07/2026 - 12:59

Χατζηδάκης: Από τις αρχές της εβδομάδας σε ισχύ οι μειώσεις σε βενζίνη και ντίζελ

Πολιτική
12/07/2026 - 12:30

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: «Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με αυτόματο πιλότο»

Οικονομία
12/07/2026 - 12:15

Ρύθμιση-ανάσα για χρέη στην Εφορία: Έρχονται έως 72 δόσεις – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 12:12

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λιτόχωρο

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:58

Κατέληξε στο ΚΑΤ ένας από τους βαριά τραυματισμένους της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:49

Απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: Σφοδρή καταδίκη από την κυβέρνηση

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:39

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:30

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ