Υποκλοπές: Συνέχεια της δίκης στις 22 Οκτώβριου

Στις 22 Οκτωβρίου θα συνεχιστεί ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών η δίκη των τεσσάρων εκπροσώπων εταιρειών που φέρονται να έχουν εμπλοκή στην υπόθεση των υποκλοπών μέσω του κακόβουλου λογισμικού Predator, με τις κατηγορίες να αφορούν παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ένας από τους κατηγορούμενους υπέβαλε αίτημα για διακοπή της δίκης, ισχυριζόμενος ότι δεν είχε ενημερωθεί για συγκεκριμένα έγγραφα που προέρχονται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς – όπως ανέφερε – δεν είχαν συμπεριληφθεί οι σχετικοί κωδικοί πρόσβασης στη δικογραφία.

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου διευκρίνισε πως οι απαραίτητοι κωδικοί υπάρχουν και θα δοθούν στην υπερασπιστική πλευρά.

Μετά την απόφαση για διακοπή, ο δικηγόρος υποστήριξης της κατηγορίας, Ζαχαρίας Κεσσές, δήλωσε πως δύο βασικά ζητήματα βαραίνουν την υπόθεση. Το πρώτο είναι η απουσία πολιτικών και στρατιωτικών προσώπων – μεταξύ των οποίων μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και των Ενόπλων Δυνάμεων – που υπήρξαν στόχοι παρακολούθησης. Το δεύτερο αφορά τη σοβαρότητα των αδικημάτων, τα οποία – όπως επεσήμανε – εκδικάζονται από το ίδιο δικαστήριο που αναλαμβάνει και υποθέσεις όπως η ρευματοκλοπή.

Παρέμβαση έκανε και ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης, ο οποίος καυτηρίασε το γεγονός ότι, ενώ τα αιτήματα που αφορούν την υπόθεση των Τεμπών δεν ικανοποιούνται και η σχετική ανάκριση ολοκληρώνεται βιαστικά, την ίδια στιγμή γίνονται δεκτά – όπως είπε – τεχνάσματα από την πλευρά των κατηγορουμένων στην υπόθεση των υποκλοπών.

Ο κ. Σπίρτζης, όπως επίσης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, είναι βασικοί μάρτυρες στην υπόθεση, αφού όλοι έχουν καταθέσει μηνύσεις ως θύματα παρακολούθησης.

Υπενθυμίζεται πως η δίκη είχε ήδη αναβληθεί επ’ αόριστον τον περασμένο Μάιο, προκειμένου να μεταφραστούν στα αγγλικά ορισμένα έγγραφα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.