Πολλά τα «καμπανάκια» στο ΠΑΣΟΚ

Κάτι φαίνεται ότι κινείται στο ΠΑΣΟΚ, αφού η δημοσκοπική στασιμότητα τείνει να εμπεδωθεί ως πρόβλημα.

Δεν είναι προφανώς τυχαίο ότι Παύλος Γερουλάνος έκανε μία σαφή παρέμβαση, ουσιαστικά εκφράζοντας την ενόχλησή του για το ότι δεν λειτουργούν τα όργανα του κόμματος. Ούτε είναι τυχαίο ότι ο πρώην υπουργός Φίλιππος Σαχινίδης ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός think tank με το όνομα Progressive Lab, το οποίο μάλλον φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως οργανισμός αυτόνομος από το ΠΑΣΟΚ, που άλλωστε έχει το δικό του think tank, InSocial.

Η Αννα Διαμαντοπούλου την ίδια στιγμή, επίσης μπορεί να υποθέσει κανείς ότι δεν είπε τυχαία όσα είπε σε κομματική εκδήλωση στο Κιλκίς, όπου τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα γίνει «ουρά» της Καρυστιανού και της Κωνσταντοπούλου και υπογράμμισε ότι «εμείς θέλουμε μία χώρα με πολιτική ηρεμία». Μπορεί όλες αυτές οι παρεμβάσεις να μην είναι συντονισμένες, όμως έχουν ουσία και περιεχόμενο. Αν θα έχουν και αποτέλεσμα θα φανεί μάλλον σύντομα…