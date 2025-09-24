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Τι περιλαμβάνουν τα ψυχομετρικά τεστ για το προσωπικό ασφαλείας των σιδηροδρόμων
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12:51 - 24 Σεπ 2025

Τι περιλαμβάνουν τα ψυχομετρικά τεστ για το προσωπικό ασφαλείας των σιδηροδρόμων

Reporter.gr Newsroom
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Σήμερα, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, υπογράφηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) από τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη, για την εφαρμογή ολοκληρωμένου πλαισίου ψυχολογικής και ψυχομετρικής αξιολόγησης του προσωπικού που εκτελεί κρίσιμα καθήκοντα ασφαλείας στον σιδηρόδρομο.

Η ΚΥΑ διαμορφώθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εκπροσωπούμενο από τον υφυπουργό Δημοσιονομικής Πολιτικής, Θάνο Πετραλιά. Η εφαρμογή της ανατίθεται στη «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος» Μονοπρόσωπη Α.Ε. (Σ.Ε.Μ.Α.Ε.) με καθοριστική συνδρομή και τεχνογνωσία του ΓΕΕΘΑ.

Οι αξιολογήσεις περιλαμβάνουν:

  • Ψυχομετρικές δοκιμασίες για μνήμη, προσοχή, συγκέντρωση και επικοινωνία.
  • Ψυχοκινητικές δοκιμασίες για ταχύτητα αντίδρασης και συντονισμό.
  • Αξιολόγηση συμπεριφοράς και προσωπικότητας, με έμφαση στον συναισθηματικό έλεγχο και την υπευθυνότητα.
  • Συνέντευξη με εξειδικευμένους ψυχολόγους.

Προβλέπονται κατηγορίες αξιολόγησης: επιλογική κατά πρόσληψη, αρχική κατά την έναρξη υπηρεσίας, περιοδική σε τακτά διαστήματα και έκτακτη όταν προκύπτουν ειδικές ανάγκες.

Η ΚΥΑ προβλέπει, επίσης, πιλοτική εφαρμογή σε 60 υπαλλήλους και τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η διαδικασία θα υλοποιείται από Ειδικές Επιτροπές Επαγγελματικής Καταλληλότητας, με συμμετοχή στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, εκπροσώπων του Σ.Ε.Μ.Α.Ε. και μέλους του ΑΣΕΠ.

Μετά την υπογραφή της ΚΥΑ, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε σχετικά: «Είναι μεγάλη μου χαρά σήμερα που παρίσταμαι στην εκδήλωση υπογραφής μιας Κοινής Υπουργικής Απόφασης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Όμως, είναι μια απόφαση με ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί είναι μια απόφαση που ενισχύει θεσμικά την ασφάλεια και την αξιοπιστία σε έναν τομέα στρατηγικής σημασίας για τη χώρα μας και πρέπει να πω και για την ελληνική κοινωνία.

Η συνεργασία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας με τη «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μονοπρόσωπη Α.Ε.» αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη ότι το ελληνικό κράτος μπορεί να αξιοποιεί τεχνογνωσία, εμπειρία και υψηλές προδιαγραφές που υπάρχουν στις Ένοπλες Δυνάμεις για την προάσπιση του ευρύτερου δημόσιου συμφέροντος και την υπηρεσία της ελληνικής κοινωνίας.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν ένα συνταγματικό ρόλο, να υπηρετούν την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, αλλά αυτό πρέπει να το δούμε στην ευρύτητά τους. Δεν αφορά μόνον τα σύνορα. Αφορά και την καθημερινότητα και την κοινωνική ζωή των Ελλήνων.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση – και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αγαπητό συνάδελφο, τον κ. Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τη σύλληψη αυτής της προσέγγισης – θέτει στο επίκεντρο τον Έλληνα πολίτη, τον άνθρωπο, τον χρήστη των Ελληνικών Σιδηροδρόμων.

Ενισχύει τα συστήματα ελέγχου και πρόληψης, και δημιουργεί συγχρόνως ένα πλαίσιο απόλυτης διαφάνειας και αξιοκρατίας. Εξασφαλίζει έτσι ότι κρίσιμες θέσεις θα στελεχώνονται από προσωπικό που έχει και επαγγελματική επάρκεια, αλλά και ψυχολογική επάρκεια.

Θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Κυρανάκη, αλλά θα μου επιτρέψετε να ευλογήσω και τα του οίκου μας, να συγχαρώ και τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κ. Θανάση Δαβάκη, και όλους όσοι, επιτελείς και στελέχη του δικού μας Υπουργείου και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εργάστηκαν για αυτή τη συνεργασία που καταλήγει στην υπογραφή αυτής της σημαντικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης».

Από την πλευρά του, ο κ. Κυρανάκης σημείωσε: «Θέλουμε το ανθρώπινο δυναμικό που καλείται να διαχειριστεί επί καθημερινής βάσης ανθρώπινες ζωές, να αξιολογείται σε κάθε σενάριο κινδύνου και να έχει πλήρη συναίσθηση της ευθύνης που φέρει όταν φτάσει να ασκεί τα καθήκοντά του. Με το νέο μοντέλο εκπαίδευσης των εργαζομένων το οποίο περιλαμβάνει τη διεξαγωγή ψυχομετρικών και ιατρικών δοκιμασιών, αυτό ακριβώς πετυχαίνουμε και θέλω να ευχαριστήσω θερμά τόσο τον υπουργό Νίκο Δένδια, όσο και τον υφυπουργό Θανάση Δαβάκη για την πολύτιμη συνεισφορά του ΓΕΕΘΑ.

Οι υποχρεωτικές δοκιμασίες καταλληλότητας στις οποίες θα καλούνται να ανταποκριθούν οι εργαζόμενοι, τόσο κατά την πρόσληψη όσο και κατά την τακτική αξιολόγηση μετά την πρόσληψη, θα συμπεριλαμβάνουν δοκιμασίες αντανακλαστικών, ψυχομετρικές εξετάσεις, δοκιμές μέσω της χρήσης προσομοιωτών, γενικές ιατρικές εξετάσεις, εξετάσεις αισθήσεων, αιματολογικές για ναρκωτικές ουσίες, τεστ θεωρητικών γνώσεων, ορθοφωνία, διαχείριση σεναρίων κρίσεων υπό συνθήκες πίεσης.

Η αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας στον ελληνικό σιδηρόδρομο είναι από την πρώτη στιγμή ο πρωταρχικός μας στόχος και σήμερα βάζουμε όλοι μαζί τα θεμέλια για έναν από τους πιο σημαντικούς πυλώνες αυτού του εγχειρήματος».

Τελευταία τροποποίηση στις 24/09/2025 - 13:20
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