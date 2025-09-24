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ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενστάσεις για την καθυστέρηση εγγράφων στην εξεταστική - Διαβεβαιώσεις για πλήρη κατάθεση
Πολιτική
12:41 - 24 Σεπ 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενστάσεις για την καθυστέρηση εγγράφων στην εξεταστική - Διαβεβαιώσεις για πλήρη κατάθεση

Reporter.gr Newsroom
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Με αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης ξεκίνησαν οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις.

Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, έκανε λόγο για «πολιτικό σόου» από την πλευρά της αντιπολίτευσης, η οποία κατήγγειλε τη μη έγκαιρη αποστολή κρίσιμων εγγράφων πριν από την έναρξη της εξέτασης των πρώτων μαρτύρων.

Ο πρόεδρος της επιτροπής, Ανδρέας Νικολακόπουλος, επιχείρησε να κατευνάσει τις εντάσεις, τονίζοντας ότι το προεδρείο έχει ήδη διαβιβάσει άμεσα προς τα αρμόδια υπουργεία όλα τα σχετικά αιτήματα. «Αναμένουμε την κατάθεσή τους σε εύλογο χρονικό διάστημα. Η δικογραφία που έχει κατατεθεί στη Βουλή και βρίσκεται στη διάθεση όλων των μελών της εξεταστικής περιλαμβάνει επαρκή στοιχεία για να προχωρήσει η διαδικασία», ανέφερε, προσθέτοντας πως, εάν προκύψουν νέα κρίσιμα δεδομένα, αυτά θα επανεξεταστούν.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, οι τόνοι ανέβηκαν. Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, έκανε λόγο για «εύλογη καχυποψία» που δημιουργείται, σημειώνοντας ότι τα έγγραφα που έχουν ζητηθεί είναι απολύτως κρίσιμα για τη στοιχειώδη εξέταση των πρώτων μαρτύρων. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, λέγοντας πως «είναι αναγκαίο τα έγγραφα να κατατεθούν πριν την εξέταση των μαρτύρων».

«Όσο καθυστερούν να φτάσουν κρίσιμα και απαραίτητα στοιχεία, δυσχεραίνεται το έργο της επιτροπής», επισήμανε ο Νίκος Καραθανασόπουλος εκ μέρους του ΚΚΕ, ενώ αντίστοιχες ενστάσεις κατέθεσαν και οι εισηγητές των κομμάτων Ελληνική Λύση (Κωνσταντίνος Μπούμπας), Πλεύση Ελευθερίας (Αλέξανδρος Καζαμίας) και ΝΙΚΗ (Γιώργος Ρούντας).

Ο κ. Λαζαρίδης, απαντώντας, απέρριψε τις αιτιάσεις περί «σκόπιμης κωλυσιεργίας» των υπουργείων, υπογραμμίζοντας ότι η κυβερνητική πλειοψηφία δεν θα επιτρέψει «να μετατραπεί η εξεταστική σε πεδίο μικροπολιτικού θεάματος από κόμματα που δεν ενδιαφέρονται να βρεθούν τα πραγματικά, διαχρονικά αίτια των προβλημάτων στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Κλείνοντας, ο πρόεδρος της επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος διαβεβαίωσε ότι «πρόκειται για μια δυναμική διαδικασία που δεν σταματά. Η εξεταστική εφαρμόζει τον κώδικα ποινικής διαδικασίας και έχει κάθε δικαίωμα να ζητά όποια στοιχεία και έγγραφα κρίνει αναγκαία».

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