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O Γεωργιάδης συμφωνεί με τον Τραμπ για το μεταναστευτικό, όχι για την παρακεταμόλη
Πολιτική
09:33 - 24 Σεπ 2025

O Γεωργιάδης συμφωνεί με τον Τραμπ για το μεταναστευτικό, όχι για την παρακεταμόλη

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε την Τετάρτη (24/9) πως δεν υπάρχει επιστημονική μελέτη που να συνδέει την παρακεταμόλη με τον αυτισμό και παρέπεμψε στις σχετικές ανακοινώσεις που εξέδωσε ο ΕΟΦ, αλλά και διεθνείς υγειονομικοί φορείς.

Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία επιστημονική μελέτη στην Ευρώπη που να συνδέει τη χρήση παρακεταμόλης από εγκύους με αυτισμό. Όπως είπε, «ο ΕΟΦ και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων εξέδωσαν ανακοίνωση που διαβεβαιώνει ότι δεν συνιστάται η αποφυγή της παρακεταμόλης. Πάντα συμβουλεύεστε τον γιατρό σας». Ο ίδιος σημείωσε πως δεν δίνει ιατρικές συμβουλές, καθώς «δεν είμαι γιατρός, είμαι υπουργός Υγείας».

Διαχώρισε έτσι τη θέση του με τις ανακοινώσεις Τραμπ στις ΗΠΑ, αλλά συμφώνησε με όσα είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στην ομιλία του στον ΟΗΕ για το μεταναστευτικό: «Η Ευρώπη έκανε τεράστιο λάθος με την αριστερίστικη λογική δεκαετιών. Τα σύνορα είναι σύνορα. Τελεία και παύλα», τόνισε. Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη ακολούθησε αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την επέκταση του τείχους στον Έβρο, γεγονός που προκάλεσε επικρίσεις διεθνώς.

Για την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες, αλλά υπογράμμισε ότι η αντιπολίτευση ασκεί κριτική ανεξάρτητα από την έκβαση. «Είτε γίνει η συνάντηση, είτε δεν γίνει, η αντιπολίτευση θα μας κατηγορήσει», είπε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι αν η Τουρκία ακύρωσε για λόγους τακτικής, αυτό δείχνει πως «ο Μητσοτάκης δεν είναι βολικός στην Τουρκία».

Τελευταία τροποποίηση στις 24/09/2025 - 10:44
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