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Πέντε επενδυτικά σχήματα ενδιαφέρονται για την αξιοποίηση του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
17:04 - 02 Μαρ 2026

Πέντε επενδυτικά σχήματα ενδιαφέρονται για την αξιοποίηση του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου

Reporter.gr Newsroom
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Το Υπερταμείο/Growthfund ανακοίνωσε τη Δευτέρα (2/3) ότι πέντε (5) επενδυτικά σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον στον διαγωνισμό για την παραχώρηση του δικαιώματος επανάχρησης, ανάπτυξης, ανάδειξηςκαι αξιοποίησης κτηρίων και χώρων εντός του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου.

Ειδικότερα, ενδιαφέρον εκδήλωσαν τα εξής σχήματα (με αλφαβητική σειρά):

1. ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
2. ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
3. DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.
4. ELIA CORPORATION Α.Ε.
5. REINA HELLENIC PROPERTIES CAPITAL PARTNERS LTD.

Μετά την αξιολόγηση των υποβληθέντων φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά την Α’ φάση διαγωνισμού, οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής θα κληθούν να συμμετάσχουν στη Β΄ φάση του διαγωνισμού κατά την οποία θα υποβάλουν τις δεσμευτικές προσφορές τους.

Η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) του Υπερταμείουανέλαβε την ωρίμαση και τη διενέργεια της διαγωνιστικήςδιαδικασίας ως Διενεργούσα Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ειδικότερα, η παραχώρηση αφορά στην αξιοποίηση 24 κτηρίων και του περιβάλλοντος χώρου αυτών, εντός του ιστορικού τόπου του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου, δίνοντας έμφαση στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στη διατήρηση του μνημειακού του χαρακτήρα. Οι προτεινόμενες χρήσεις περιλαμβάνουν χώρους φιλοξενίας/ξενοδοχεία, εστιατόρια, θερμοκήπιο, οινοποιείο και άλλες δραστηριότητες ήπιας ανάπτυξης.Παράλληλα, δύναται να συμπεριληφθούν και καλλιεργήσιμεςεκτάσεις, με στόχο την αναβίωση του αγροτικού χαρακτήρα του κτήματος, σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον και την ιστορική του ταυτότητα, όπως η αναβίωση του αμπελώνα και του ελαιώνα.

H διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης θα ανέρχεται τουλάχιστονσε εξήντα πέντε (65) έτη. Η ακριβής διάρκεια και η περίμετρος της παραχώρησης θα εξειδικευθούν κατά τη Β Φάση του διαγωνισμού.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/03/2026 - 19:38
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