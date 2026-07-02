Παπασταύρου: Η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της πατρίδας μας είναι εθνική υπόθεση

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου αναφέρθηκε εκτενώς στην αξία των ορυκτών πόρων και στον ρόλο της Ελλάδας στη νέα ενεργειακή και γεωστρατηγική πραγματικότητα, μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) με τίτλο «Γη & Μέλλον – Υπόγειες λύσεις για επίγειες προκλήσεις».

Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι η ΕΑΓΜΕ αποτελεί έναν ιστορικό θεσμό με πάνω από έναν αιώνα δημόσιας προσφοράς, επισημαίνοντας πως λειτουργεί ως «πολύτιμος σύμμαχος της Πολιτείας» για τη χαρτογράφηση, την αξιοποίηση και την προστασία του υπεδάφους, αλλά και ως «επιστημονικός φρουρός» απέναντι σε φυσικούς κινδύνους.

Αναφερόμενος στη στρατηγική της χώρας για τις κρίσιμες πρώτες ύλες, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει μακρά παράδοση και σημαντική τεχνογνωσία στον τομέα, σημειώνοντας πως η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου μπορεί να συνυπάρξει με την περιβαλλοντική προστασία και την ασφάλεια των τοπικών κοινωνιών. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει ως στόχο την ανάπτυξη του τομέα με σύγχρονες και βιώσιμες μεθόδους, τονίζοντας ότι η Ευρώπη καλείται να καλύψει το χαμένο έδαφος στην αξιοποίηση κρίσιμων πρώτων υλών.

Ο υπουργός έκανε λόγο για ανάγκη μείωσης της ενεργειακής εξάρτησης, υπογραμμίζοντας ότι οι διεθνείς κρίσεις έχουν αναδείξει τη σημασία της ενεργειακής αυτονομίας. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που βρίσκονται στην πρωτοπορία της αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου, διαθέτοντας επιστημονικό δυναμικό και πολιτική βούληση.

Σε ό,τι αφορά τη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική της περιοχής, ο κ. Παπασταύρου επισήμανε ότι η Ελλάδα έχει αναβαθμιστεί γεωστρατηγικά, με έργα όπως ο Κάθετος Διάδρομος να συμβάλλουν όχι μόνο στην ενεργειακή διασύνδεση αλλά και στη διαμόρφωση νέας συνεργατικής νοοτροπίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Αναφερόμενος στους υδρογονάνθρακες, έκανε γνωστό ότι μέχρι το τέλος του έτους αναμένονται σεισμικές έρευνες νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, ενώ η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο σημείο «Ασωπός» στο Βορειοδυτικό Ιόνιο τοποθετείται χρονικά γύρω στα μέσα Φεβρουαρίου 2027.