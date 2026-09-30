ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΑΤ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος από τρία επενδυτικά σχήματα για την παραχώρηση 22 περιφερειακών αεροδρομίων
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18:25 - 30 Σεπ 2026

ΕΑΤ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος από τρία επενδυτικά σχήματα για την παραχώρηση 22 περιφερειακών αεροδρομίων

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο ανακοινώνει ότι τρία (3) επενδυτικά σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον στο πλαίσιο της Α’ Φάσης του διαγωνισμού για την παραχώρηση του δικαιώματος διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και εκμετάλλευσης των 22 περιφερειακών αεροδρομίων.

Ειδικότερα, ενδιαφέρον εκδήλωσαν τα εξής σχήματα (με αλφαβητική σειρά):

  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
  • Κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – GMR Airports Greece Μονοπρόσωπη Α.Ε.
  • Κοινοπραξία FRAPORT AG – DELTA AIRPORT INVESTMENTS A.E.

Μετά την αξιολόγηση των υποβληθέντων φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής θα κληθούν να συμμετάσχουν στη Β΄ φάση του διαγωνισμού που περιλαμβάνει την υποβολή οικονομικών προσφορών.

Βασικός στόχος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, πέραν της μεγιστοποίησης του οικονομικού ανταλλάγματος, είναι η διασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης, σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές στον τομέα των αερολιμένων, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία των επενδυτών. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην αναβάθμιση και ανάπτυξη των υποδομών των 22 περιφερειακών αεροδρομίων, προς όφελος των επιβατών, των χρηστών και των τοπικών κοινωνιών.

Τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια, τα οποία αξιοποιούνται μέσω ενός κοινού διαγωνισμού είναι τα εξής: Αλεξανδρούπολης, Αράξου, Αστυπάλαιας, Ικαρίας, Ιωαννίνων, Καλύμνου, Καρπάθου, Κάσου, Καστελόριζου, Καστοριάς, Κοζάνης, Κυθήρων, Λέρου, Λήμνου, Μήλου, Νάξου, Νέας Αγχιάλου, Πάρου, Σητείας, Σκύρου, Σύρου και Χίου.

Βασικά στοιχεία επενδυτικών σχημάτων – 22 περιφερειακά αεροδρόμια

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Ένας από τους μεγαλύτερους ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους με ηγετική παρουσία στους τομείς των υποδομών, των παραχωρήσεων, της ενέργειας και των κατασκευών. Ο Όμιλος διαθέτει εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων οδικών αξόνων, έργων ΣΔΙΤ και αεροδρομίων, ενώ συμμετέχει στην ανάπτυξη και λειτουργία του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου στο Καστέλι Κρήτης, σε κοινοπραξία με την GMR Airports Ltd . Αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ιδιώτες επενδυτές σε έργα υποδομών στη χώρα.

GMR Airports Greece Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Μέρος του Ινδικού ομίλου αεροδρομίων GMR Airports και ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς διαχειριστές αεροδρομίων παγκοσμίως. Διαχειρίζεται και αναπτύσσει αερολιμένες στην Ινδία και διεθνώς, εξυπηρετώντας περισσότερους από 130 εκατ. επιβάτες ετησίως. Στην Ελλάδα συμμετέχει στην ανάπτυξη και λειτουργία του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου στο Καστέλι Κρήτης, σε κοινοπραξία με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Εκτός από την Ινδία και την Ελλάδα, ο όμιλος έχει παρουσία στην Ινδονησία και τις Φιλιππίνες.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Η εταιρεία διαχειρίζεται το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Ελλάδας και βασική αεροπορική πύλη της χώρας. Ιδρύθηκε το 1996 ως σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (PPP) και διαθέτει το δικαίωμα ανάπτυξης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του αεροδρομίου έως το 2046. Από το 2024 είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο ΔΑΑ αποτελεί τον διαχειριστή του αεροδρομίου της Αθήνας, το οποίο συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων αεροδρομίων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με δραστηριότητες που εκτείνονται σε αεροπορικές, εμπορικές και αναπτυξιακές υπηρεσίες.

FRAPORT AG

Γερμανικός όμιλος διαχείρισης αεροδρομίων και ένας από τους κορυφαίους διαχειριστές αεροδρομίων παγκοσμίως. Διαχειρίζεται το Αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, έναν από τους σημαντικότερους αεροπορικούς κόμβους της Ευρώπης, ενώ διαθέτει συμμετοχές σε περίπου 30 αεροδρόμια διεθνώς. Στην Ελλάδα, μέσω της Fraport Greece, έχει αναλάβει τη διαχείριση, λειτουργία και ανάπτυξη 14 περιφερειακών αεροδρομίων, στα οποία αναμένεται σύντομα να προστεθεί και το αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Ο όμιλος διαθέτει πολυετή τεχνογνωσία σε θέματα λειτουργίας αεροδρομίων, εμπορικής εκμετάλλευσης, διαχείρισης υποδομών και αεροπορικών υπηρεσιών.

Delta Airport Investments S.A. (Όμιλος Κοπελούζου)

Ένας από τους μεγαλύτερους ελληνικούς ομίλους υποδομών και επενδύσεων, με ηγετική παρουσία στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και των παραχωρήσεων. Ο Όμιλος διαθέτει σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη, χρηματοδότηση και διαχείριση μεγάλων έργων υποδομής, ενώ συμμετέχει στον κλάδο των αεροδρομίων μέσω της κοινοπραξίας Fraport AG - Όμιλος Κοπελούζου, η οποία διαχειρίζεται 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Ελλάδας, καθώς και μέσω συμμετοχών στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών (ΔΑΑ) και στην παραχώρηση του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας. Συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων ιδιωτών επενδυτών της χώρας, με εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο στρατηγικών υποδομών στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σταμπουλίδης (Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο): Έργα €10 δισ. στο χαρτοφυλάκιο – Στην τελική ευθεία οι Φυλακές Κορυδαλλού
Οικονομία

Σταμπουλίδης (Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο): Έργα €10 δισ. στο χαρτοφυλάκιο – Στην τελική ευθεία οι Φυλακές Κορυδαλλού

Fraport: Εργασίες αναμόρφωσης και ανακατασκευής διαδρόμων στα αεροδρόμια Κέρκυρας, Μυτιλήνης και Μυκόνου
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Fraport: Εργασίες αναμόρφωσης και ανακατασκευής διαδρόμων στα αεροδρόμια Κέρκυρας, Μυτιλήνης και Μυκόνου

Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο: Σχέδιο Invest Ahead και νέος επενδυτικός χάρτης μετά το Ταμείο Ανάκαμψης
Οικονομία

Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο: Σχέδιο Invest Ahead και νέος επενδυτικός χάρτης μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο: Δύο προσφορές για την αξιοποίηση του ακινήτου «Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου»
Ακίνητα

Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο: Δύο προσφορές για την αξιοποίηση του ακινήτου «Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
30/09/2026 - 20:24

THEON: Εξασφαλίζει νέες παραγγελίες ύψους περίπου €50 εκατ. και προεπιλέγεται για συμβάσεις υψηλότερης αξίας

Χρηματιστήρια
30/09/2026 - 20:12

Ευρωαγορές: Τέλος στο 6μηνο ανοδικό σερί – Πτώση 2,5% για τον Stoxx 600 τον Σεπτέμβριο

Ανακοινώσεις
30/09/2026 - 19:50

PRODEA Investments: Άλμα 61% στο adjusted EBITDA – Στα €49,9 εκατ. το α’ εξάμηνο

Επιχειρήσεις
30/09/2026 - 19:47

Μπρατάκος: Ανάσα ρευστότητας για τις επιχειρήσεις με τη διεύρυνση των 120 δόσεων

Ανακοινώσεις
30/09/2026 - 19:40

Attica Group: Στα €329,8 εκατ. ο τζίρος το α’ εξάμηνο – Μείωση κόστους κατά €21,8 εκατ.

Ανακοινώσεις
30/09/2026 - 19:30

Phoenix Vega Mezz: Ισχυρή υποχώρηση της αξίας των ομολογιών στα €23,1 εκατ.

Ανακοινώσεις
30/09/2026 - 19:15

Cairo Mezz: Στο «κάδρο» η εξαγορά του Cairo 3 – Έως 70,5 εκατ. ευρώ η αξία για την εταιρεία

Εργασιακά
30/09/2026 - 19:02

Δημόσιο: Έρχονται 20.870 προσλήψεις το 2027 – Οι τομείς προτεραιότητας

Ναυτιλία
30/09/2026 - 18:59

Βρυξέλλες: Η Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων έγινε μέλος της Waterborne

Πολιτική
30/09/2026 - 18:45

Θεοδωρικάκος: Τα αποτελέσματα των εκλογών θα είναι άλλα από αυτά που λένε οι μετρήσεις

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
30/09/2026 - 18:25

ΕΑΤ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος από τρία επενδυτικά σχήματα για την παραχώρηση 22 περιφερειακών αεροδρομίων

Ανακοινώσεις
30/09/2026 - 18:02

Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου: Θετικό EBITDA το α’ εξάμηνο – Επενδύσεις σε αποθήκευση ενέργειας και φωτοβολταϊκά

Ανακοινώσεις
30/09/2026 - 17:53

Unibios: Ισχυρή ανάπτυξη και αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 20%

Επιχειρήσεις
30/09/2026 - 17:48

Space Hellas: Αύξηση τζίρου και διατήρηση EBITDA στα € 9,3 εκ. το πρώτο εξάμηνο

Σχόλια Αγοράς
30/09/2026 - 17:43

Euronext Athens: Νέο υψηλό 17ετίας στις 2.738 μονάδες – Κέρδη 29,1% στο 9μηνο

Επιχειρήσεις
30/09/2026 - 17:36

Η ΓΣΕΒΕΕ επαναλαμβάνει το αίτημά της για μια συνολική ρύθμιση οφειλών

Ειδήσεις
30/09/2026 - 17:27

6th LAW FORUM ON TAXATION: Στο επίκεντρο η φορολογική μεταρρύθμιση και οι νέες οικονομικές προκλήσεις

Ειδήσεις
30/09/2026 - 17:24

Ράμα: Υπερασπίζεται την επένδυση Κούσνερ – Τραμπ ύψους €1,4 δισ. – Να αποφασίσει η επιστήμη

Ειδήσεις
30/09/2026 - 17:21

Νετανιάχου για πτήση Flydubai: Προσπάθεια να σκοτώσει μαζικά Ισραηλινούς - Προετοιμαζόμαστε για πρόσθετες απειλές

Ειδήσεις
30/09/2026 - 17:06

ΗΠΑ: Ηπιότερος του αναμενομένου ο πληθωρισμός – Στο 3,4% ο PCE

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
30/09/2026 - 17:04

ΔΑΑ: Toν Οκτώβριο θα προκηρυχθεί η νότια επέκταση του αεροδρομίου

Χρηματιστήρια
30/09/2026 - 17:00

Wall: Επιβραδύνθηκε ο πληθωρισμός, ενισχύθηκαν οι μετοχές – Υποχωρούν οι αποδόσεις των ομολόγων

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
30/09/2026 - 16:56

«El Problema» μόνο στο παρκέ: Ο Ζαν Μοντέρο αποκαλύπτεται στην Allwyn Hellas, Official Partner της EuroLeague

Οικονομία
30/09/2026 - 16:45

Πιερρακάκης: Προστατεύουμε τους συνεπείς οφειλέτες - Όσοι παραβιάζουν τους κανόνες θα λογοδοτούν

Ειδήσεις
30/09/2026 - 16:43

Ισπανία: Ανεπαρκή χαρακτηρίζουν τα κυβερνητικά μέτρα για τη στέγαση οι ακτιβιστές

Πολιτική
30/09/2026 - 16:38

Αποστολάκη: Επτά χρόνια προστάτευαν funds & servicers και σήμερα «ανακαλύπτουν» το πρόβλημα

Ανακοινώσεις
30/09/2026 - 16:30

ΠΑΪΡΗΣ: Από ζημιές σε κέρδη το α’ εξάμηνο – Στο +14,5% ο τζίρος

Ειδήσεις
30/09/2026 - 16:28

Βουλγαρία: Νομοθετικό «φρένο» στις αγωγές SLAPP

Ειδήσεις
30/09/2026 - 16:22

Μπεν Γκβιρ για πτήση Flydubai: Τρομοκράτης επιχείρησε να δολοφονήσει 180 Ισραηλινούς

Ειδήσεις
30/09/2026 - 16:22

Άγρια συμπλοκή στις φυλακές Δομοκού – Έξι τραυματίες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ