Πότε θα ασχοληθεί τελικά ο Τραμπ με τα ελληνοτουρκικά;

Αν κάτι έχει καταφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, είναι να μετατρέψει τις ΗΠΑ σε παράγοντα αποσταθεροποίησης.

Ο Τραμπ κατάφερε, μέσα σε λίγους μήνες, να νομιμοποιήσει τις μαξιμαλιστικές αξιώσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία, να τινάξει στον αέρα το παγκόσμιο εμπόριο, να απαγάγει τον πρόεδρο ενός ανεξάρτητου κράτους, να απειλήσει με πόλεμο εταίρο του ΝΑΤΟ και να βάλει φωτιά στη Μέση Ανατολή.

Τα μέτωπα που έχει ανοίξει είναι τόσα πολλά, που προς το παρόν αμβλύνεται η ανησυχία που επικρατούσε τόσο στην Αθήνα όσο και στην Άγκυρα για επιβολή τετελεσμένων στα ελληνοτουρκικά. Κι αυτό, πολύ απλά, επειδή ο Τραμπ δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί με το θέμα. Εδώ παραπονιούνται οι Ουκρανοί, που βρίσκονται σε πόλεμο, ότι η ομάδα του δεν ασχολείται επαρκώς μαζί τους. Και για να είμαστε ειλικρινείς, μέχρι στιγμής δεν προκύπτει ότι τα ελληνοτουρκικά έχουν κάποια θέση προτεραιότητας στις υποθέσεις του Λευκού Οίκου. Στην παρούσα συγκυρία αυτό ίσως να μην είναι απαραίτητα κακό.

Η Γκίλφοϊλ μπορεί να εργάζεται στο παρασκήνιο για τα deals αμερικανικών κολοσσών στην περιοχή, δεν μπορεί όμως να πιέσει καταστάσεις όπως ο ίδιος ο Τραμπ.

Υπάρχει, ωστόσο, και ένα άλλο σενάριο: ο «πλανητάρχης» να επισκεφθεί την Αθήνα.

Δεδομένου ότι η φετινή Σύνοδος του ΝΑΤΟ διεξάγεται στην Άγκυρα – άρα δίπλα μας – ο Τραμπ θα μπορούσε θεωρητικά να πεταχτεί και μια βόλτα έως την Αθήνα, παίρνοντας ένα «διάλειμμα» από τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του. Και τότε ίσως να έβαζε στο τραπέζι κάποια θέματα που θα έφερναν σε δύσκολη θέση την οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση.