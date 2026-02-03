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Ανεπιθύμητο στο Μαξίμου το VAR του Τραμπ στα ελληνοτουρκικά
Σπύρος Πολυχρονόπουλος
12:55 - 03 Φεβ 2026

Ανεπιθύμητο στο Μαξίμου το VAR του Τραμπ στα ελληνοτουρκικά

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΣΚΑΪ το βράδυ της Δευτέρας (3/2) δεν έβγαλε μεγάλες ειδήσεις και δεν μας έκανε σοφότερους. Μάθαμε, όμως, πως η Ελλάδα δεν θέλει εμπλοκή του Ντόναλντ Τραμπ στα ελληνοτουρκικά.

Η σχετική ερώτηση που τέθηκε στον πρωθυπουργό ήταν ορθή, καθώς πλανάται το τελευταίο διάστημα πάνω από το διπλωματικό, δημοσιογραφικό και πολιτικό κόσμο της χώρας. Τι θα κάνουμε αν ο Τραμπ αποφασίσει να «λύσει» τα ελληνοτουρκικά ή το Κυπριακό; Προφανώς, είναι μία εξέλιξη που η Ελλάδα δεν επιθυμεί και πλέον το ακούσαμε και δια στόματος Μητσοτάκη.

Ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε για το αν τον προβληματίζει το γεγονός ότι οι πρόεδροι Τουρκίας και ΗΠΑ, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Ντόναλντ Τραμπ, επικοινωνούν συχνά τηλεφωνικά και φυσικά αν ανησυχεί για το ενδεχόμενο να αποφασίσει ο Τραμπ να αναλάβει ρόλο «διαιτητή» στα ελληνοτουρκικά.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε αρχικά πως «δεν συμμερίζομαι καθόλου αυτές τις ανησυχίες», αλλά στη συνέχεια φάνηκε πως στην πραγματικότητα ανησυχεί. Στην απάντησή του είπε αρχικά πως η Ελλάδα έχει μια στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες «που δεν περιορίζεται μόνο στις σχέσεις που έχουμε με τον πρόεδρο Τραμπ ή το γραφείο του. Αναφερόμαστε και σε διαχρονικές και σταθερές σχέσεις που έχουμε με το Κογκρέσο και με τους υπόλοιπους πόλους εξουσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Στη συνέχεια, βέβαια, θέλησε να ξεκαθαρίσει πως οι σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία, είναι αυτοτελείς. Δεν χρειάζονται διαμεσολαβητές και διαιτητές.

«Σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ και νομίζω ότι αυτή την άποψη τη συμμερίζεται και η Τουρκία ότι χρειαζόμαστε κάποιον επιδιαιτητή ή κάποιον διαμεσολαβητή για να συζητήσουμε ζητήματα τα οποία αφορούν τις δύο χώρες», τόνισε. Άλλωστε, όπως διαπιστώσαμε και πρόσφατα, ακόμα και στο ποδόσφαιρο οι αποφάσεις του VAR δεν είναι πάντα αποδεκτές και από τις δύο ομάδες.

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Είναι προφανές πως η ελληνική κυβέρνηση -και σωστά- δεν θέλει ούτε να σκέφτεται εμπλοκή του Ντόναλντ Τραμπ στα ελληνοτουρκικά, όχι γιατί ο πρόεδρος των ΗΠΑ θέλει να ευνοήσει τον Ερντογάν, αλλά γιατί οι λύσεις που προτείνει είναι πάντα απλοϊκές, απρόβλεπτες και σπάνια συντάσσονται με το διεθνές δίκαιο.

Αυτά, βέβαια, πρέπει να τα λάβουν περισσότερο υπόψιν τους οι εν Ελλάδι τραμπιστές που μάλιστα βρίσκονται και εντός κυβέρνησης. Μπορεί να τους αρέσει να παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο στη Βενεζουέλα, αλλά αν έρθει η σειρά της Ελλάδας, είτε (αν είναι ακόμα στην κυβέρνηση) θα αναγκαστούν να κάνουν κωλοτούμπες είτε (αν βρίσκονται στην αντιπολίτευση) θα τρέχουν πάλι να βγάλουν τον κόσμο στο δρόμο για εθνικά συλλαλητήρια.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/02/2026 - 18:35
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