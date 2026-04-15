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Ιράν: Εξετάζει να επιτρέψει την ελεύθερη διέλευση πλοίων από την πλευρά του Ομάν στα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις
22:10 - 15 Απρ 2026

Ιράν: Εξετάζει να επιτρέψει την ελεύθερη διέλευση πλοίων από την πλευρά του Ομάν στα Στενά του Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
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Το Ιράν φαίνεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει την ελεύθερη διέλευση πλοίων από την πλευρά του Ομάν στα Στενά του Ορμούζ, χωρίς τον κίνδυνο επιθέσεων, στο πλαίσιο προτάσεων που έχει θέσει στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.      

Η προοπτική αυτή, ωστόσο, συνδέεται άμεσα με την επίτευξη συμφωνίας που θα αποτρέψει μια νέα σύγκρουση, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters που επικαλείται πηγή με γνώση των συζητήσεων στην Τεχεράνη.

Η ίδια πηγή, ανέφερε ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να επιτρέψει στα πλοία να κινούνται από την αντίθετη πλευρά του στενού, εντός των χωρικών υδάτων του Ομάν, χωρίς να παρεμβαίνει.

Παραμένει όμως ασαφές εάν το Ιράν θα δεχόταν να απομακρύνει ενδεχόμενες νάρκες από την περιοχή ή αν η ελεύθερη διέλευση θα ίσχυε για όλα τα πλοία, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που συνδέονται με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η υλοποίηση της πρότασης εξαρτάται από τη στάση της Ουάσιγκτον και το κατά πόσο θα ανταποκριθεί στα αιτήματα της Τεχεράνης, κάτι που θεωρείται βασικός όρος για οποιαδήποτε πρόοδο στο ζήτημα των Στενών του Ορμούζ. Μέχρι στιγμής, ο Λευκός Οίκος δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο.

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