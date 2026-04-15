Μαρινάκης για Μυλωνάκη: Ο Γιώργος είναι δυνατός, ήδη βγήκε νικητής στην πρώτη μάχη

Πιο αναλυτικά, ο κ. Μαρινάκης σημειώνει ότι «ο χρόνος πάγωσε» λίγο πριν τις 09:00 το πρωί, εκφράζοντας τη βαθιά ανησυχία του όχι μόνο ως συνεργάτης, αλλά κυρίως αναγνωρίζοντας το βάρος που βιώνουν η σύζυγος, τα παιδιά και οι οικείοι του.
Παράλληλα, τονίζει ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης είναι δυνατός και πως έχει ήδη ξεπεράσει την πρώτη κρίσιμη δοκιμασία, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα συνεχίσει να δίνει τη μάχη του και τις επόμενες ημέρες, με στόχο να επιστρέψει σύντομα κοντά στην οικογένειά του και τους αγαπημένους του ανθρώπους.
Κλείνοντας, αναφέρει ότι οι σκέψεις και οι προσευχές όλων τους βρίσκονται δίπλα του.