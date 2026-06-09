Prodea: Έναρξη διαπραγμάτευσης 10 εκατ. νέων μετοχών μετά την ΑΜΚ

Η Euronext Athens ανακοίνωσε την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης στη Ρυθμιζόμενη Αγορά 10.000.000 νέων κοινών, άυλων και ονομαστικών μετοχών της εταιρείας «ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.», ονομαστικής αξίας 2,71 ευρώ εκάστη, οι οποίες προέκυψαν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η ακύρωση και διαγραφή 50.000 ομολογιών του ίδιου ομολογιακού δανείου, καθώς και η παύση διαπραγμάτευσης των συγκεκριμένων τίτλων στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Euronext Athens.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «η Εταιρία με την επωνυμία "ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ" ανακοινώνει ότι:

Την 09.06.2026 η Euronext Athens:

α) ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 10.000.000 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών (οι "Νέες Μετοχές"), που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας η οποία αποφασίσθηκε δυνάμει της από 14.04.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατ΄ ενάσκηση της εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε με την από 02.04.2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με εισφορά 50.000 ομολογιών (οι "Εισφερθείσες Ομολογίες") του από 20.07.2021 κοινού ομολογιακού δανείου της Εταιρείας (το "ΚΟΔ 2021") οι οποίες αποκτήθηκαν στο πλαίσιο προαιρετικής δημόσιας πρότασης που απηύθυνε η Εταιρεία για την απόκτηση έως 50.000 ομολογιών του ΚΟΔ 2021 (η "Δημόσια Πρόταση"). β) ενημερώθηκε για την ακύρωση των 50.000 ομολογιών του ΚΟΔ 2021.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία προσέφερε ως αντάλλαγμα στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης 200 Νέες Μετοχές για κάθε Μεταβιβαζόμενη Ομολογία (το "Προσφερόμενο Αντάλλαγμα"), σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο από 05.05.2026 εγκεκριμένο Πληροφοριακό Δελτίο και το Ν. 3461/2006.

Την 15.05.2026 εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4093873 /15.05.2026 ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης του από 14.04.2026 πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου που αποφάσισε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά εις είδος και την τροποποίηση του άρθρου 5 (περί μετοχικού κεφαλαίου) του Καταστατικού της Εταιρείας. Η κάλυψη της αύξησης μέσω εισφοράς σε είδος των Εισφερθεισών Ομολογιών πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δυνάμει της από 08.06.2026 απόφασής του.

Μετά τη Δημόσια Πρόταση και σύμφωνα με τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε €719.490.187,14 και διαιρείται σε 265.494.534 κοινές, άυλες, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €2,71 η καθεμία.

Την 10.06.2026 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens.

Σημειώνεται ότι, δικαιούχοι των Νέων Μετοχών είναι οι ομολογιούχοι που προσέφεραν εγκύρως τις ομολογίες τους στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης κατά το μέτρο της pro rata ικανοποίησής σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο από 05.05.2026 Πληροφοριακό Δελτίο.

Οι Nέες Mετοχές που προέκυψαν από την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης θα είναι πιστωμένες, βάσει της εγκριθείσας σχέσης ανταλλαγής, στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης.

Με την από 08.06.2026 απόφαση του Δ.Σ. Εταιρείας αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η ακύρωση και διαγραφή των 50.000 Ομολογιών του ΚΟΔ του 2021 που η Εταιρεία απέκτησε στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης κατά τα ανωτέρω.

Κατόπιν των ανωτέρω, ως ημερομηνία ακύρωσης και διαγραφής των 50.000 Ομολογιών από την Euronext Athens ορίστηκε η 10.06.2026, ημερομηνία κατά την οποία παύει η διαπραγμάτευσή τους στη Euronext Athens. Σημειώνεται ότι κατόπιν της ακύρωσης θα συνεχίσουν να διαπραγματεύονται 250.000 Ομολογίες του ΚΟΔ 2021 της Εταιρείας στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Euronext Athens.

Αντίγραφο του Εγγράφου του Παραρτήματος ΙΧ υπάρχει καταχωρημένο από την 07.05.2026 στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (https://prodea.gr/ependytes/enimerotika-deltia-prospectuses/ayksisimetohikou-kefalaiou-2026) καθώς και στην ιστοσελίδα της Euronext Athens στην διεύθυνση https://athens.euronext.com/el/market-data/informative-material

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. υπ’ όψιν κυρίας Θηρεσίας Μεσσάρη, τηλ. 213 333 4397.

Προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Euronext Athens) εισάγονται 10.000.000 νέες κοινές, άυλες και ονομαστικές μετοχές της Prodea, ονομαστικής αξίας 2,71 ευρώ εκάστη, οι οποίες προέκυψαν από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η ακύρωση και διαγραφή 50.000 ομολογιών του ίδιου ομολογιακού δανείου, καθώς και η παύση διαπραγμάτευσης των συγκεκριμένων τίτλων στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Euronext Athens.»