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Στάση αναμονής στο Χρηματιστήριο Αθηνών – «Απογειώθηκε» η HELLENiQ ENERGY
Σχόλια Αγοράς
17:47 - 12 Αυγ 2026

Στάση αναμονής στο Χρηματιστήριο Αθηνών – «Απογειώθηκε» η HELLENiQ ENERGY

Reporter.gr Newsroom
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Με μικρές διακυμάνσεις κινήθηκαν σήμερα αγοραστές και πωλητές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να παραμένει κοντά στα υψηλά επίπεδα της φετινής χρονιάς.

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης (12/8), ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.613,73 μονάδες, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,71 μονάδων ή 0,03%. Το ημερήσιο εύρος διακύμανσης περιορίστηκε περίπου στις 14 μονάδες, με χαμηλό στις 2.606,50 και υψηλό στις 2.620,41 μονάδες.

Οι 2.628 μονάδες στο κλείσιμο και οι 2.613,73 μονάδες ενδοσυνεδριακά παραμένουν τα φετινά υψηλά, ενώ υψηλότερα επίπεδα συναντώνται μόλις τον Νοέμβριο του 2009. Από τις αρχές του 2026 καταγράφει άνοδο 23,25%. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 189,45 δισ. ευρώ.

Σε νέα υψηλά επίπεδα κινήθηκε η HELLENiQ ENERGY, συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία. Η μετοχή έφτασε ενδοσυνεδριακά έως τα 14 ευρώ, επίπεδο που αποτελεί νέο υψηλό 26 ετών. Νέα ώθηση στη μετοχή έδωσε η τρίτη διαδοχική αναβάθμιση από την Goldman Sachs, η οποία αύξησε την τιμή-στόχο στα 15,2 ευρώ, από 13,5 ευρώ προηγουμένως.

Στον τραπεζικό κλάδο, η Alpha Bank σημείωσε άνοδο 0,86%, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς ενισχύθηκε κατά 0,24%. Η Eurobank κινήθηκε οριακά υψηλότερα, με κέρδη 0,02%, ενώ η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση χωρίς μεταβολή.

Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και τη μεγαλύτερη πτώση ΕΔΩ

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