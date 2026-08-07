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Χρηματιστήριο: Θετικό φινάλε στην εβδομάδα – Πάνω από τις 2.600 μονάδες ο ΓΔ παρά τις πιέσεις
Σχόλια Αγοράς
17:43 - 07 Αυγ 2026

Χρηματιστήριο: Θετικό φινάλε στην εβδομάδα – Πάνω από τις 2.600 μονάδες ο ΓΔ παρά τις πιέσεις

Reporter.gr Newsroom
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Το Χρηματιστήριο Αθηνών ολοκλήρωσε με θετικό πρόσημο τη συνεδρίαση της Παρασκευής, επισφραγίζοντας μία ακόμη ανοδική εβδομάδα, κατά την οποία η αγορά διατήρησε το ορόσημο των 2.600 μονάδων παρά τις ενδοσυνεδριακές διακυμάνσεις.

Παρότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε πρόσκαιρα έως τις 2.597 μονάδες, στη συνέχεια ανέκτησε το χαμένο έδαφος και έκλεισε στις 2.615,07 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,25%. Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε στα 239 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 30 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (πακέτα). Σε εβδομαδιαία βάση, η αγορά κατέγραψε συνολικά κέρδη περίπου 1,8%.

Οι τραπεζικές μετοχές κινήθηκαν μεικτά, με τη Eurobank να καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο της ημέρας (+1,31%) και την Alpha Bank να ακολουθεί με κέρδη 1,04%. Αντίθετα, η Τράπεζα Πειραιώς υποχώρησε κατά 0,18%, ενώ η Εθνική Τράπεζα έκλεισε με απώλειες 0,95%.

Από τις υπόλοιπες μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, ξεχώρισε η ΔΕΗ, η οποία ενισχύθηκε κατά 1,57%, καταγράφοντας μία από τις καλύτερες επιδόσεις της σημερινής συνεδρίασης.

H αναλυτική εικόνα της αγοράς ΕΔΩ

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