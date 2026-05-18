Νέο sell off στα crypto: Κάτω από τα $77.000 το Bitcoin
13:26 - 18 Μάι 2026

Νέο sell off στα crypto: Κάτω από τα $77.000 το Bitcoin

Reporter.gr Newsroom
Τα προβλήματα για το Bitcoin εντάθηκαν ακόμη περισσότερο με το άνοιγμα των παραδοσιακών χρηματοπιστωτικών αγορών, καθώς το κορυφαίο κρυπτονόμισμα υποχώρησε σε νέο χαμηλό αρκετών εβδομάδων, κάτω από τα 77.000 δολάρια. Ανάλογη πορεία και για την πλειονότητα των altcoins.

Η προηγούμενη εβδομάδα είχε ξεκινήσει με πιο αισιόδοξες προοπτικές για το Bitcoin. Την Κυριακή σημειώθηκε έντονη μεταβλητότητα, με την τιμή να υποχωρεί κάτω από τα 80.400 δολάρια, πριν ανακάμψει άμεσα κατά περίπου 2.000 δολάρια μέσα σε λίγα λεπτά. Ωστόσο, η προσπάθεια ανόδου «κόλλησε» αρχικά στα 82.000 δολάρια, επίπεδο στο οποίο επέστρεψε ξανά την Τρίτη, χωρίς όμως να καταφέρει να το διασπάσει.

Η επόμενη διόρθωση ήταν πιο έντονη, οδηγώντας το Bitcoin κάτω από τα 79.000 δολάρια την Τετάρτη. Την Πέμπτη οι αγοραστές πήραν προσωρινά το πάνω χέρι μετά την έγκριση του νομοσχεδίου CLARITY Act από την Επιτροπή Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα το Bitcoin να επιστρέψει εκ νέου στα 82.000 δολάρια. Ωστόσο, η ανοδική αυτή κίνηση αποδείχθηκε προσωρινή και ακολούθησε νέα ισχυρή πίεση.

Το Σάββατο το Bitcoin υποχώρησε κάτω από τα 80.000 δολάρια και την Κυριακή έφτασε έως τα 78.000 δολάρια. Αφού πέρασε ένα 24ωρο προσπαθώντας να διατηρηθεί πάνω από αυτό το επίπεδο στήριξης, τελικά λύγισε το πρωί της Δευτέρας, μετά τις τελευταίες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν. Έτσι, η τιμή του Bitcoin υποχώρησε έως τα 76.500 δολάρια για πρώτη φορά εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες, ενώ αυτή τη στιγμή κινείται κάτω από τα 77.000 δολάρια.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Bitcoin έχει μειωθεί στα 1,54 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία της CoinGecko, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins παραμένει πάνω από το 58%.

Παράλληλα, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχασε ακόμη 50 δισ. δολάρια και διαμορφώνεται πλέον στα 2,63 τρισ. δολάρια.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Δευτέρας (18/5), το Bitcoin υποχωρεί κατά 2,17% στα 76.736,22 δολάρια.

Το Ethereum βυθίζεται κατά 3,60% στα 2.114,94 δολάρια, το BNB χάνει 2,56% στα 637,78 δολάρια και το XRP κινείται πτωτικά κατά 3,11% στις 1,38 δολάρια.

Παράλληλα, το Solana καταγράφει ζημιές 3,09% στα 84,27 δολάρια, το XMR κινείται στο κόκκινο με απώλειες 2,33% στα 383,15 δολάρια και το Litecoin σημειώνει βουτιά 5,08% στα 53,55 δολάρια.

Από την άλλη, το HYPE σημειώνει άλμα 4,45% στα 45,32 δολάρια και το LEO Token κινείται ανοδικά κατά 1,23% στα 10,01 δολάρια.

Τέλος, το Polkadot υποχωρεί κατά 4,64% στα 1,23 δολάρια ενώ το TRUMP κατρακυλά κατά 6,5% στα 2,05 δολάρια.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/05/2026 - 14:06
Η Αθήνα στον ρυθμό του Final Four της EuroLeague

Προσωπικός Βοηθός: Ενισχύεται με χρηματοδότηση 34,8 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Βορίζια: Έξι συλλήψεις για ζωοκλοπές, καταπατήσεις και εκβιασμούς

Ομόλογα και σενάρια αύξησης επιτοκίων «λυγίζουν» το Bitcoin

Κάτω από τα $80.000 το Bitcoin λόγω πληθωριστικού «σοκ» και γεωπολιτικής έντασης

Bitcoin: Ανακάμπτει μετά το σοκ του CPI – Ισχυρές διακυμάνσεις και βουτιά 17% για «viral» token

Μετρημένες κινήσεις στα crypto με το βλέμμα στα μάκρο – «Κολλημένο» στα $80.000 το Βitcoin

