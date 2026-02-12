Δένδιας: Με αυτοπεποίθηση η Ελλάδα στη Σύνοδο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, δήλωσε στη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες ότι βρισκόμαστε σε κρίσιμη περίοδο για τις δημοκρατίες παγκοσμίως και τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων και της παραγωγικής βάσης στον τομέα της άμυνας.

«Από την πλευρά της χώρας μου, της Ελλάδας, προσέρχομαι σε αυτή τη συνάντηση με την αυτοπεποίθηση που δίνει η μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια που κάνουμε, η "Ατζέντα 2030", η ολιστική μας προσέγγιση με την "Ασπίδα του Αχιλλέα", τα πέντε επίπεδα: τη θάλασσα, τη στεριά, τον αέρα, το διάστημα και το cybersecurity, αλλά επίσης και με τη δυνατότητα που δίνει το υστέρημα του ελληνικού λαού» τόνισε προσερχόμενος στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ενώ, παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του στο περιθώριο της Συνόδου.

Αναλυτικά η δήλωση του Νίκου Δένδια:

«Όπως χθες στη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας της ΕΕ, έτσι και σήμερα, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, θα συζητήσουμε σε μια κρίσιμη περίοδο για τη Συμμαχία. Σε μια κρίσιμη περίοδο για τις Δημοκρατίες αυτού του πλανήτη.

Έχουμε να συζητήσουμε, λοιπόν, για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων μας στο ΝΑΤΟ, όπως και χθες στην ΕΕ, για την ανάπτυξη της αμυντικής μας παραγωγής, για τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων.

Από την πλευρά της χώρας μου, της Ελλάδας, προσέρχομαι σε αυτή τη συνάντηση με την αυτοπεποίθηση που δίνει η μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια που κάνουμε, η «Ατζέντα 2030», η ολιστική μας προσέγγιση με την «Ασπίδα του Αχιλλέα», τα πέντε επίπεδα: τη θάλασσα, τη στεριά, τον αέρα, το διάστημα και το cybersecurity, αλλά επίσης και με τη δυνατότητα που δίνει το υστέρημα του ελληνικού λαού. Δηλαδή, το γεγονός ότι η Ελλάδα υπερβαίνει το 3% των δαπανών για την άμυνα. Και αν κάνουμε συνολικά τον απολογισμό και των κονδυλίων που συνδυάζονται με αυτό, προσεγγίζει - αν δεν υπερβαίνει - και το 5%.

Επίσης, επειδή το είδα σε πάρα πολλά ΜΜΕ, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση εδώ, στις Βρυξέλλες, με τον Τούρκο ομόλογό μου κ. Γκιουλέρ. Όπως, επίσης, απ’ ό,τι πληροφορούμαι, ο κ. Γκιουλέρ δεν είναι καν στις Βρυξέλλες.

Ευχαριστώ πολύ!».