Τσικνοπέμπτη με κινητοποιήσεις: 24ωρη απεργία και μοτοπορεία διανομέων της efood στο Νέο Ηράκλειο

Σε κινητοποιήσεις προχώρησαν οι διανομείς της efood στην Αθήνα ανήμερα της Τσικνοπέμπτης (12 Φεβρουαρίου), πραγματοποιώντας μοτοπορεία από τη συμβολή των λεωφόρων Κηφισίας και Αλεξάνδρας προς τα γραφεία της εταιρείας στο Νέο Ηράκλειο.

Η σημερινή κινητοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο 24ωρης απεργίας, η οποία αποτελεί κλιμάκωση των προηγούμενων στάσεων εργασίας που είχαν πραγματοποιηθεί στις 28 και 29 Νοεμβρίου του 2025. Οι διανομείς ζητούν βελτίωση των συνθηκών εργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στο καθεστώς των εργαζομένων που απασχολούνται ως freelancers, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, παραμένει αδιευκρίνιστο λόγω της αποφυγής ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από τη διοίκηση της efood.

Στο επίκεντρο των αιτημάτων τους βρίσκονται:

η σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ),

η διαφάνεια στον αλγόριθμο κατανομής των παραγγελιών,

οι αμοιβές των εργαζομένων,

και η τήρηση των μέτρων υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία.

Στην απεργία συμμετέχουν, εκτός από το σωματείο της Αττικής, και τα σωματεία Θεσσαλονίκης, Καλαμάτας και Βόλου, ενισχύοντας την πανελλαδική διάσταση της κινητοποίησης.

Οι διανομείς προειδοποιούν ότι η σημερινή κινητοποίηση στέλνει ένα «ξεκάθαρο μήνυμα» προς τη διοίκηση της εταιρείας: δεν πρόκειται να αποδεχτούν την «αδιαλλαξία και την απουσία ουσιαστικών διαπραγματεύσεων», ζητώντας σαφείς δεσμεύσεις για τα εργασιακά τους δικαιώματα.

Η απεργία και η μοτοπορεία αποτελούν μέρος της ευρύτερης προσπάθειας των διανομέων να διασφαλίσουν καλύτερους όρους εργασίας, δίκαιες αμοιβές και προστασία της υγείας τους, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες κινητοποιήσεις αν η εταιρεία δεν ανταποκριθεί στα αιτήματά τους.