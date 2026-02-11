«Ματώνει» η αγορά crypto – Το Bitcoin εγκλωβισμένο στη ζώνη των 67.000 δολαρίων
Νομίσματα
14:04 - 11 Φεβ 2026

«Ματώνει» η αγορά crypto – Το Bitcoin εγκλωβισμένο στη ζώνη των 67.000 δολαρίων

Reporter.gr Newsroom
Εξανεμίζεται η σύντομη ανοδική αντίδραση του Bitcoin την Τετάρτη (11/2), καθώς η μεταβλητότητα στο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα παγκοσμίως συνεχίζεται.

Αναλυτικότερα, το ψηφιακό νόμισμα ακολουθεί πτωτική πορεία από τον Οκτώβριο, όταν κατέγραψε ιστορικό υψηλό άνω των 126.000 δολαρίων, με τις πιέσεις να εντείνονται τον τελευταίο μήνα. Στις 5 Φεβρουαρίου υποχώρησε κάτω από τις 70.000 δολάρια και διολίσθησε λίγο πάνω από τις 60.000 δολάρια — επίπεδο που θεωρείται κρίσιμη στήριξη.

Στη συνέχεια ανέκαμψε εκ νέου πάνω από τις 70.000 δολάρια, ωστόσο δεν κατάφερε να κινηθεί υψηλότερα, παραμένοντας εγκλωβισμένο στο εύρος 66.000–72.000 δολαρίων. Την Πέμπτη, η τιμή του ήταν περίπου 47% χαμηλότερη από το ιστορικό ρεκόρ του.

Πολλοί παράγοντες έχουν επιβαρύνει την αγορά κρυπτονομισμάτων, μεταξύ των οποίων και η έντονη μεταβλητότητα των τεχνολογικών μετοχών στις ΗΠΑ, με τις οποίες τα crypto συχνά κινούνται παράλληλα. Η πτώση της 5ης Φεβρουαρίου προκλήθηκε από κύμα ρευστοποιήσεων, όταν επενδυτές αναγκάζονται να κλείσουν θέσεις καθώς ενεργοποιούνται προκαθορισμένα επίπεδα τιμών, εντείνοντας την καθοδική πίεση. Έκτοτε, οι ρευστοποιήσεις έχουν περιοριστεί.

Οι επενδυτές αξιολογούν επίσης το ενδεχόμενο αλλαγής στη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ, μετά την πρόταση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον Κέβιν Γουόρς στη θέση του προέδρου της Fed στα τέλη του προηγούμενου μήνα.

Επιπλέον, οι πωλήσεις από εκδότες διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (ETFs) bitcoin —που κατέχουν μεγάλες ποσότητες του νομίσματος— οδήγησαν σε εκροές και άσκησαν πρόσθετη πίεση στην τιμή. Ωστόσο, τις τελευταίες τρεις ημέρες καταγράφονται καθαρές εισροές στα ETFs bitcoin.

Παρά τη συζήτηση για το αν ο ιστορικός κύκλος έχει διαταραχθεί, αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι παραμένει σε ισχύ. Ο διευθύνων σύμβουλος της Canary Capital, Στίβεν ΜακΚλάργκ, δήλωσε στο CNBC ότι το 2026 αναμένει «πτωτική φάση» στο πλαίσιο του τετραετούς κύκλου, προβλέποντας ενδεχόμενη πτώση έως και τις 50.000 δολάρια το καλοκαίρι, πριν από πιθανή ανάκαμψη το φθινόπωρο.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Τετάρτης (11/2) το Bitcoin υποχωρεί κατά 2,12% στα 67.047,79 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, το Ethereum χάνει 2,40% στα 1.954,20 δολάρια, το XRP μειώνεται κατά 2,01% στα 1,38 δολάρια και το Solana κινείται πτωτικά κατά 3,03% στα 81,27 δολάρια.

Παράλληλα, το LEO Token υποχωρεί κατά 4,53% στα 8,22 δολάρια, το XMR κινείται ανοδικά κατά 2,09% στα 337,14 δολάρια και το Litecoin σημειώνει πτώση 1,87% στα 52,10 δολάρια.

Τέλος, το Poladot καταγράψει ημερήσιες ζημιές 2,38% στα 1,25 δολάρια και και το TRUMP βυθίζεται κατά 4,55% στα 3,13 δολάρια.

