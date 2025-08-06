Τούρκος ΥΠΕΘΟ: Σε μονοψήφιο ποσοστό ο πληθωρισμός στην Τουρκία έως το 2027
Ειδήσεις
12:59 - 06 Αυγ 2025

Reporter.gr Newsroom
Ο πληθωρισμός στην Τουρκία θα μειωθεί σε μονοψήφιο ποσοστό έως το 2027, δήλωσε στο Reuters ο Τούρκος υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ, εκφράζοντας αισιοδοξία για τη σταθεροποίηση της οικονομίας και υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της κυβέρνησης να διατηρήσει τον αποπληθωρισμό σε τροχιά.

Ο Σιμσέκ ανέφερε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να κυμανθεί εντός των ορίων που έχει θέσει η Κεντρική Τράπεζα για το τέλος του 2025, δηλαδή μεταξύ 19% και 29%, να υποχωρήσει κάτω από το 20% το 2026 και να φτάσει σε μονοψήφια επίπεδα το 2027. «Ο αποπληθωρισμός εξελίσσεται σύμφωνα με τον σχεδιασμό μας. Αυτό που έχει σημασία είναι η διατηρήσιμη και σταθερή βελτίωση», σημείωσε.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο πληθωρισμός επιβραδύνθηκε στο 33,5% τον Ιούλιο, έχοντας φτάσει στο 75% τον Μάιο, ενώ η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας μείωσε πρόσφατα το βασικό επιτόκιο κατά 300 μονάδες βάσης στο 43%, συνεχίζοντας την πολιτική νομισματικής χαλάρωσης, καθώς οι συνθήκες στις αγορές σταθεροποιούνται.

Ο υπουργός επεσήμανε ότι η συντονισμένη εφαρμογή νομισματικής, δημοσιονομικής και εισοδηματικής πολιτικής αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη των οικονομικών στόχων. Αν και αναγνώρισε ότι παράγοντες όπως οι τιμές πετρελαίου, οι εμπορικοί δασμοί και τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα ενδέχεται να προκαλέσουν πιέσεις στον πληθωρισμό, τόνισε πως η κυβέρνηση είναι έτοιμη να παρέμβει προληπτικά, εφόσον απαιτηθεί.

Σε ό,τι αφορά την οικονομική ανάπτυξη, ο Σιμσέκ ανέφερε πως ενδέχεται να είναι ελαφρώς χαμηλότερη από τον μεσοπρόθεσμο στόχο του 4% για φέτος, χαρακτηρίζοντας την κάμψη «προσωρινή επιβράδυνση» και όχι ύφεση. Η οικονομία της Τουρκίας κατέγραψε ανάπτυξη 2% το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Τέλος, υπογράμμισε πως το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών θα κινηθεί κάτω από τους στόχους, ενώ παρά τις χαμηλότερες από τις προβλεπόμενες εισπράξεις του προϋπολογισμού λόγω χαμηλότερης ανάπτυξης και πληθωρισμού, η κυβέρνηση θα τηρήσει αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία.

