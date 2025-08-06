Ρωσικό πλήγμα σε εγκατάσταση φυσικού αερίου στην Οδησσό - Η αντίδραση Ζελένσκι
12:36 - 06 Αυγ 2025

Ρωσικό πλήγμα σε εγκατάσταση φυσικού αερίου στην Οδησσό - Η αντίδραση Ζελένσκι

Reporter.gr Newsroom
Η Ρωσία χτύπησε μια εγκατάσταση φυσικού αερίου στην περιοχή της Οδησσού, στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας, υπονομεύοντας τις προετοιμασίες για το χειμώνα, δήλωσε την Τετάρτη (6/8) ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως ανέφερε, επίθεση δέχτηκε υποδομή φυσικού αερίου στο χωριό Νοβοσίλσκι, κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία, όπου διέρχεται ο αγωγός Ορλόβκα, μέσω του οποίου η Ουκρανία προμηθεύεται φυσικό αέριο από τη διαβαλκανική οδό. «Αυτό ήταν ένα σκόπιμο πλήγμα στις προετοιμασίες μας για τη χειμερινή περίοδο, απολύτως κυνικό, όπως κάθε ρωσικό πλήγμα στον ενεργειακό τομέα», δήλωσε ο Ζελένσκι στο Telegram.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη φυσικού αερίου από μια σειρά καταστροφικών ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων φέτος, οι οποίες μείωσαν σημαντικά την εγχώρια παραγωγή φυσικού αερίου.

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι στοχεύει αμάχους από την έναρξη της πλήρους εισβολής της στην Ουκρανία, αλλά ισχυρίζεται ότι υποδομές όπως τα ενεργειακά συστήματα είναι νόμιμοι στόχοι, επειδή βοηθούν την πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας.

Νωρίτερα την Τετάρτη, ο κυβερνήτης της νότιας περιοχής της Οδησσού ανέφερε μια επίθεση σε υποδομές φυσικού αερίου και στον κύριο αγωγό φυσικού αερίου, λέγοντας ότι γίνονται εργασίες για την άντληση φυσικού αερίου από τον αγωγό.

Οι ουκρανικές αρχές ενέργειας δεν ανέφεραν εάν ο αγωγός διασύνδεσης υπέστη ζημιές και εάν η άντληση φυσικού αερίου θα συνεχιστεί. Σύμφωνα με τον ουκρανικό διαχειριστή μεταφοράς, σήμερα ήταν προγραμματισμένη η άντληση 0,4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου μέσω του Ορλόβκα.

Τον περασμένο μήνα, η Ουκρανία άντλησε για πρώτη φορά μια μικρή δοκιμαστική ποσότητα φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν μέσω της διαδρομής Transbalkan και ανακοίνωσε σχέδια για σημαντική αύξηση των εισαγωγών φυσικού αερίου από την εταιρεία ενέργειας SOCAR του Αζερμπαϊτζάν.

Η διαδρομή Transbalkan επιτρέπει την παράδοση φυσικού αερίου από την Ελλάδα μέσω της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ουκρανία.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/08/2025 - 12:48
