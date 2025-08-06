Απομακρύνθηκε το βλήμα στο Παλαιό Φάληρο - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία
15:26 - 06 Αυγ 2025

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φαιάκων, από το ύψος της οδού Ηπείρου, στο Παλαιό Φάληρο, όπου νωρίτερα εντοπίστηκε στρατιωτικό βλήμα. Κλιμάκιο του ΤΕΝΞ το απομάκρυνε με ασφάλεια.

Το βλήμα εντόπισε τυχαία ένας πεζός κάτοικος της περιοχής στο ρέμα της Πικροδάφνης, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για πυρομαχικό του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Στο σημείο έχει ήδη φτάσει κλιμάκιο του ΤΕΝΞ (Τάγμα Εξουδετέρωσης Ναρκοπεδίων Ξηράς) του Ελληνικού Στρατού, με αποστολή την εξουδετέρωση και ασφαλή απομάκρυνση του βλήματος.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή προληπτικά, έως ότου ολοκληρωθούν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των κατοίκων και των διερχομένων.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/08/2025 - 15:27
