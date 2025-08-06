Διάψευση Ισραηλινής Πρεσβείας στην Αθήνα για εκκένωση προσωπικού λόγω εντάσεων και διαδηλώσεων για την Παλαιστίνη

Η Πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα προχώρησε σε κατηγορηματική διάψευση δημοσιευμάτων που ανέφεραν ότι το προσωπικό της έχει απομακρυνθεί από τις κατοικίες του λόγω αυξημένης έντασης και αντιδράσεων στην Ελλάδα.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της τονίζει ότι τα σχετικά ρεπορτάζ είναι «ψευδή και αβάσιμα» και καλεί τα μέσα ενημέρωσης να διασταυρώνουν τις πληροφορίες τους με επίσημες πηγές, ώστε να αποφεύγεται η παραπληροφόρηση και η άσκοπη ανησυχία της κοινής γνώμης.

Αφορμή για την ανακοίνωση αποτέλεσε δημοσίευμα της ισραηλινής εφημερίδας Israel Hayom, το οποίο ισχυριζόταν ότι οι ισραηλινές αρχές προχώρησαν σε εκκένωση του προσωπικού της πρεσβείας στην Αθήνα, εξαιτίας της κλιμάκωσης αντι-ισραηλινών διαδηλώσεων.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το ελληνικό κίνημα "March to Gaza" έχει κηρύξει την 10η Αυγούστου ως «εθνική ημέρα δράσης», με συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες που προγραμματίζονται σε τουριστικούς προορισμούς, νησιά, παραλίες και δημόσιους χώρους.

Παράλληλα, σημειώνεται ένταση και σε θεσμικό επίπεδο, καθώς υπήρξε λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ του Ισραηλινού πρέσβη και του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα. Ο πρέσβης φέρεται να διαμαρτυρήθηκε για γκράφιτι που περιλαμβάνουν συνθήματα όπως «Θάνατος στους IDF» και κατηγορίες για γενοκτονία. Η απάντηση του δημάρχου ήταν αιχμηρή: «Δεν δεχόμαστε μαθήματα δημοκρατίας από κάποιον που σκοτώνει αμάχους».

Το κίνημα "March to Gaza" καλεί σε κινητοποιήσεις αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποτελέσει ασφαλές καταφύγιο για όσους συμμετέχουν ή υποστηρίζουν τη σφαγή στην Παλαιστίνη.