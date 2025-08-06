Υπογραφή δύο σημαντικών αρδευτικών έργων σε Καρδίτσα και Φάρσαλα παρουσία του Τσιάρα

Την Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, θα παρευρεθεί σε Καρδίτσα και Φάρσαλα, στο πλαίσιο των επίσημων εκδηλώσεων για την υπογραφή των συμβάσεων δύο σημαντικών αρδευτικών έργων, τα οποία υλοποιούνται μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), στο πλαίσιο του προγράμματος ΥΔΩΡ 2.0.

Συγκεκριμένα, στις 10:00 π.μ., στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή υπογραφής της σύμβασης του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Ορφανών Ν. Καρδίτσας». Στη συνέχεια, στις 12:00 μ.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων, θα ακολουθήσει η αντίστοιχη τελετή για την υπογραφή της σύμβασης του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Υπέρειας Ν. Λάρισας».

Στις εκδηλώσεις θα παραστούν, επίσης, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, η Γενική Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου, Αργυρώ Ζέρβα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΑΒΑΞ, Κωνσταντίνος Μιτζάλης και ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, Ντίνος Μπενρουμπή, καθώς και εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) από Φάρσαλα και Παλαμά.

Η υπογραφή των δύο αυτών έργων σηματοδοτεί την έναρξη μιας κρίσιμης παρέμβασης για τον κάμπο της Θεσσαλίας, που επλήγη σοβαρά από τις θεομηνίες των τελευταίων ετών και αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της πολιτικής βούλησης για στήριξη της αγροτικής παραγωγής με σύγχρονες, βιώσιμες υποδομές.

Τα δύο εργα

1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (ΤΟΕΒ) ΤΑΥΡΩΠΟΥ.

Το έργο περιλαμβάνει την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών, καθώς και την κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία υπογειοποιημένου κλειστού αρδευτικού δικτύου, που θα εξυπηρετεί έκταση 115.000 στρεμμάτων.

Συνοπτικά, το αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης αφορά στην υλοποίηση των εξής:

κεντρικό προσαγωγό, πρωτεύον και δευτερεύον αρδευτικό δίκτυο (δίκτυα διανομής),

τριτεύον δίκτυο,

Η/Μ εγκαταστάσεις και εξοπλισμό για την σωστή λειτουργία του δικτύου και τέλος,

επεμβάσεις για τη βελτίωση / αναβάθμιση των έργων υδροληψίας συμπεριλαμβανομένης κατάλληλης διάταξης απομάκρυνσης εσχαρισμάτων στην είσοδο του δικτύου.

Το πρώτο τμήμα του έργου, το οποίο περιλαμβάνει την υλοποίηση των τριτευόντων δικτύων που αναπτύσσονται σε 12 από τους 24 αρδευτικούς τομείς και αποτελούνται από 39 υποδίκτυα από το σύνολο των 81 υποδικτύων που καλύπτουν το σύνολο της αρδευόμενης έκτασης των 115.000 στρεμμάτων, μετά των απαραίτητων Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού για την σωστή λειτουργία τους, θα παραδοθεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό σε 18 μήνες, ενώ το σύνολο του έργου θα ολοκληρωθεί σε 42 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης.

Για το έργο η ΑΕΠΟ είναι σε ισχύ, δεν υφίσταται ανάγκη απαλλοτριώσεων και είναι προς υπογραφή το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΥΠΑΑΤ και ΕΦΑ Καρδίτσας για την επίβλεψη των εργασιών εκσκαφής.

2. ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΡΕΙΑΣ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ-ΟΡΦΑΝΩΝ Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Αφορά την υλοποίηση όλων των απαιτούμενων μελετών, την κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Δικτύου Άρδευσης ΥπέρειαςΟρφανών, που θα αξιοποιεί τις υφιστάμενες εν λειτουργία γεωτρήσεις, αρδεύοντας συνολικά περί τα 67.800 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων των παρακείμενων στον ποταμό Ενιπέα αγροκτημάτων Πολυνερίου, Σταυρού, Κατωχωρίου, Ελληνικού, Βρυσιών & Υπέρειας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, καθώς και Ορφανών, Φύλλου και Λεύκης της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

Συνοπτικά, το αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης αφορά στην υλοποίηση έντεκα (11) αυτόνομων αρδευτικών δικτύων τα οποία θα περιλαμβάνουν τις υφιστάμενες γεωτρήσεις, τα έργα μεταφοράς (δίκτυα προσαγωγών από τις γεωτρήσεις στις δεξαμενές), τις δεξαμενές αναρρύθμισης, τα αντλιοστάσια και τα έργα διανομής του νερού (πρωτεύον και δευτερεύον δίκτυο) μέχρι και τις υδροληψίες.

Το πρώτο τμήμα του Έργου, το οποίο περιλαμβάνει την υλοποίηση των πέντε (5) αυτόνομων αρδευτικών δικτύων που θα παραδοθούν ολοκληρωμένα και λειτουργικά σε περίοδο 18 μηνών, ενώ το σύνολο του έργου θα ολοκληρωθεί σε περίοδο 42 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης του Έργου.

Για το έργο η ΑΕΠΟ είναι σε ισχύ και είναι προς υπογραφή το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΥΠΑΑΤ και ΕΦΑ Καρδίτσας και ΕΦΑ Λάρισας για την επίβλεψη των εργασιών εκσκαφής.

Υφίσταται ανάγκη μικρής έκτασης απαλλοτριώσεων και έχει γίνει κήρυξη τους. Ο Ανάδοχος έχει συμφωνήσει στην ενοικίαση των προς απαλλοτρίωση χώρων με την υπογραφή της Σύμβασης και έχουν γίνει όλες οι προπαρασκευαστικές ενέργειες και επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες. Με τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν επιτυγχάνεται: