Πολωνία: Στρατιωτικό drone χωρίς πολεμική κεφαλή προκάλεσε έκρηξη σε χωράφι

Ένα αντικείμενο που χτύπησε και έκαψε ένα χωράφι με καλαμπόκι στην ανατολική Πολωνία ήταν ένα στρατιωτικό drone, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα μιας έρευνας, σύμφωνα με Πολωνό εισαγγελέα που επικαλείται το Reuters.

«Η εξέταση της έκρηξης δείχνει ότι το... αντικείμενο είναι πιθανότατα ένα στρατιωτικό drone», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο περιφερειακός εισαγγελέας του Λούμπλιν, Grzegorz Trusiewicz. Ανέφερε, επίσης, ότι πιθανότατα υπέστη ζημιά από εκρηκτικά.

Η αστυνομία είχε ανακοινώσει νωρίτερα μέσα στην ημέρα ότι ένα άγνωστο αντικείμενο είχε πέσει σε ένα χωράφι στο χωριό Osiny στην ανατολική επαρχία του Λούμπλιν, λίγο πάνω από 100 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα και περίπου 90 χιλιόμετρα από τη Λευκορωσία.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων PAP επικαλέστηκε μια πηγή κοντά στο υπουργείο Άμυνας, η οποία ανέφερε ότι το drone δεν είχε πολεμική κεφαλή, περιείχε μόνο μια μικρή ποσότητα εκρηκτικών και ήταν πιθανότατα ένα δόλωμα.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ο οποίος υπηρετεί ως υπουργός Άμυνας, δήλωσε ότι το περιστατικό είχε ομοιότητες με περιπτώσεις στις οποίες ρωσικά drones πέταξαν στη Λιθουανία και τη Ρουμανία και ότι θα μπορούσε να υπάρχει σύνδεση με τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Σε αυτή την ανάλυση δεν πρέπει να αποκλείσουμε τη σύνδεση μεταξύ των συνεχιζόμενων ειρηνευτικών συνομιλιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, που εμπνεύστηκε ο Πρόεδρος Τραμπ και των προκλητικών ενεργειών της Ρωσίας», δήλωσε.

Έκρηξη χωρίς τραυματισμούς – Εντοπίστηκαν συντρίμμια και καμένη καλλιέργεια

Η έκρηξη έσπασε τα παράθυρα σε πολλά σπίτια, αλλά κανείς δεν τραυματίστηκε, ανέφερε το PAP.

Η αστυνομία ανέφερε ότι βρήκε καμένα μεταλλικά και πλαστικά συντρίμμια στον τόπο του συμβάντος και ότι κάηκε καλαμπόκι σε μια περιοχή διαμέτρου 8-10 μέτρων γύρω από το σημείο όπου έπεσε το αντικείμενο.

Σύμφωνα με μηνύματα του στρατού που δημοσιεύτηκαν στο Telegram, οι σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ηχούσαν για περίπου μία ώρα πάνω από τα σύνορα στις περιοχές Volyn και Lviv της Ουκρανίας.