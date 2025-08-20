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Συνάντηση Γεραπετρίτη με ΥΠΕΞ Συρίας: Μετανάστευση, Δίκαιο της Θάλασσας και προστασία χριστιανικών κοινοτήτων στο επίκεντρο
Πολιτική
18:05 - 20 Αυγ 2025

Συνάντηση Γεραπετρίτη με ΥΠΕΞ Συρίας: Μετανάστευση, Δίκαιο της Θάλασσας και προστασία χριστιανικών κοινοτήτων στο επίκεντρο

Reporter.gr Newsroom
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Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε την Τετάρτη (20/8) στην Αθήνα με τον μεταβατικό Υπουργό Εξωτερικών και Αποδήμων της Συρίας, Asaad Al-Shaibani. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η ενίσχυση των ελληνοσυριακών σχέσεων, η συνεργασία στη μετανάστευση, η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών και η προώθηση τριμερούς σχήματος Ελλάδας – Συρίας – Κύπρου, με πιθανή πρώτη συνάντηση τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη.

«Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συναντήθηκε στην Αθήνα σήμερα, Τετάρτη 20 Αυγούστου, με τον μεταβατικό Υπουργό Εξωτερικών και Αποδήμων της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας, Asaad Al-Shaibani. Οι δύο αξιωματούχοι σημείωσαν ότι η σημερινή συνάντηση αποτέλεσε σημαντική ευκαιρία για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση τους, σε μια εύθραυστη γεωπολιτικά συγκυρία, δεδομένων των εξελίξεων στην Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο. Συζήτησαν επίσης την παροχή εκ μέρους της ελληνικής πλευράς τεχνογνωσίας για την οικοδόμηση θεσμών και την προώθηση της συνεργασίας στον τομέα της μετανάστευσης με τη σύσταση τεχνικών επιτροπών» ανέφερε η ανακοίνωση της εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνας Ζωχιού.

«Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα παγίως στηρίζει την κυριαρχία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και επανέλαβε την αναγκαιότητα τήρησης των δεσμεύσεων από την πλευρά της μεταβατικής συριακής διοίκησης για μία συμπεριληπτική διακυβέρνηση, χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις, από την οποία δεν θα πρέπει να εξαιρεθεί καμία εθνοτική και θρησκευτική κοινότητα.

Επιπλέον, επανέλαβε το αμείωτο ενδιαφέρον της Ελλάδας για την προστασία των χριστιανικών πληθυσμών στη Συρία και την κρισιμότητα διατήρησης ανοιχτού διαύλου επικοινωνίας μεταξύ της συριακής μεταβατικής κυβέρνησης και του Πατριαρχείου Αντιοχείας, ως θεσμού που προστατεύει και προωθεί τις σχέσεις της Δαμασκού με το Ελληνορθόδοξο και εν γένει Χριστιανικό ποίμνιο στη Συρία.

Επεσήμανε, επίσης, τη σημασία προσήλωσης στο Διεθνές Δίκαιο και δη, το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, καθώς και του σεβασμού των κυριαρχικών δικαιωμάτων των γειτονικών κρατών.

Οι κ.κ. Γεραπετρίτης και Al-Shaibani επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να προάγουν την περιφερειακή συνεργασία με την καθιέρωση τριμερούς σχήματος με τη συμμετοχή και της Κυπριακής Δημοκρατίας, με πιθανή πρώτη συνάντηση, σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών, τον προσεχή Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο της 80ής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη», καταλήγει η ανακοίνωση.

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