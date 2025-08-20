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ΑΑΔΕ: Λουκέτα και πρόστιμα σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς - Πάνω από 100 παραβάσεις φοροδιαφυγής
Οικονομία
18:25 - 20 Αυγ 2025

ΑΑΔΕ: Λουκέτα και πρόστιμα σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς - Πάνω από 100 παραβάσεις φοροδιαφυγής

Reporter.gr Newsroom
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Η ΑΑΔΕ αποκάλυψε για ακόμη μία φορά το «πάρτι» φοροδιαφυγής που στήνεται σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς του Αιγαίου, εν μέσω της καλοκαιρινής περιόδου.

Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, καταγράφηκαν περισσότερες από 100 παραβάσεις σε νησιά όπως η Λήμνος, η Τήνος, η Ρόδος, ο Πόρος και άλλα. Οι παραβάσεις αφορούσαν κυρίως τη μη έκδοση αποδείξεων σε εστιατόρια, καφέ αλλά και καταστήματα ψυχαγωγίας, πλήττοντας έτσι τα δημόσια έσοδα σε μια περίοδο υψηλής τουριστικής κίνησης.

Οι επιχειρήσεις που εντοπίστηκαν να παρανομούν αντιμετωπίζουν, πέρα από τα προβλεπόμενα πρόστιμα, και 48ωρο λουκέτο, ενώ οι ελεγκτικές αρχές έχουν προαναγγείλει σε βάθος έλεγχο για πιθανές αντίστοιχες παραβάσεις σε προηγούμενες χρήσεις. Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς τα συνεργεία της ΑΑΔΕ παραμένουν στα νησιά και κλιμακώνουν τις παρεμβάσεις τους, στέλνοντας σαφές μήνυμα πως η φοροδιαφυγή δεν θα μείνει ατιμώρητη.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/08/2025 - 18:34
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