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Μητσοτάκης για εμπρησμούς: Η ατιμωρησία τελειώνει εδώ
Πολιτική
18:18 - 20 Αυγ 2025

Μητσοτάκης για εμπρησμούς: Η ατιμωρησία τελειώνει εδώ

Reporter.gr Newsroom
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Στις συλλήψεις εμπρηστών αλλά και στις αλλαγές στο σχετικό ποινικό κώδικα αναφέρθηκε σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως ανέφερε, φέτος έχουν γίνει παραπάνω από 300 συλλήψεις για εμπρησμούς σε δάση. Ακόμα υπογράμμισε πως οι εμπρηστές που συλλαμβάνονται δεν «πέφτουν στα μαλακά». «Χάρη στις αλλαγές που κάναμε στον ποινικό κώδικα όλες οι ποινές που αφορούν εμπρησμό δάσους εκτίονται πλέον στη φυλακή. Δηλαδή δεν αναστέλλονται ούτε μετατρέπονται με κανένα τρόπο. Συνοδεύονται από βαριά πρόστιμα και δήμευση περιουσίας».

Ακόμα, η προηγούμενη εβδομάδα, με τις συλλήψεις, τις ομολογίες και τις προφυλακίσεις απέδειξαν ότι ο αντίπαλος της Ελλάδας δεν είναι μόνο η κλιματική κρίση, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό. «Είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Η Πολιτεία δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας. Ούτε φυσικά και με το πολύτιμο φυσικό περιβάλλον της χώρας».

Καταλήγοντας, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε με έμφαση ότι η ατιμωρησία τελειώνει εδώ.

@kyriakosmitsotakis_

Τέλος η ατιμωρησία. Κανείς δεν μπορεί να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας, ούτε με το φυσικό μας περιβάλλον.

♬ original sound - Kyriakos Mitsotakis

Τελευταία τροποποίηση στις 20/08/2025 - 18:53
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