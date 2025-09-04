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Εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ μεταξύ κόκκινων και μπλε πολιτειών για τα εμβόλια
Ειδήσεις
14:11 - 04 Σεπ 2025

Εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ μεταξύ κόκκινων και μπλε πολιτειών για τα εμβόλια

Reporter.gr Newsroom
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Η πολιτική εμβολιασμού έχει αρχίσει να διχάζει τις Ηνωμένες Πολιτείες, με ορισμένες πολιτείες να αποφεύγουν τις κατευθυντήριες γραμμές που έθεσε η κυβέρνηση Τραμπ και άλλες να χαλαρώνουν ακόμη περισσότερο τις απαιτήσεις εμβολιασμού.

Η Ουάσινγκτον, το Όρεγκον και η Καλιφόρνια ανακοίνωσαν μια συμμαχία για να κάνουν συστάσεις για εμβολιασμούς, ώστε να αντιμετωπίσουν αυτό που αποκάλεσαν «καταστροφή» των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων από την κυβέρνηση Τραμπ. Λίγες ώρες αργότερα, η Φλόριντα ανακοίνωσε ότι θα γίνει η πρώτη στη χώρα που θα τερματίσει όλες τις υποχρεωτικές εμβολιαστικές διαδικασίες στα σχολεία.

Οι αλλαγές του Υπουργού Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ στην πολιτική εμβολιασμού των ΗΠΑ ώθησαν ορισμένες πολιτείες να αποσχιστούν από την ομοσπονδιακή... γραμμή και να χαράξουν τις δικές τους προσεγγίσεις στον εμβολιασμό, κινήσεις που οι ειδικοί δημόσιας υγείας φοβούνται ότι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε άνευ προηγουμένου σύγχυση μεταξύ γιατρών και ασθενών.

Οι Δημοκρατικοί κυβερνήτες έχουν υποσχεθεί να συνεχίσουν να προωθούν τα εμβόλια κατά του κορονοϊού και άλλα εμβόλια που ο Κένεντι και οι σύμμαχοί του απαγορεύουν ή δεν συνιστούν πλέον. Οι πολιτείες της πρόσφατα ανακοινωθείσας «Συμμαχίας Υγείας της Δυτικής Ακτής» σχεδιάζουν να συντονίσουν τις συστάσεις για τα εμβόλια με βάση τις οδηγίες των εθνικών ιατρικών οργανισμών, λέγοντας ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση πολιτικοποιεί την επιστήμη.

Στα βορειοανατολικά, ένας συνασπισμός οκτώ πολιτειών συζητά εδώ και μήνες την έναρξη μιας παρόμοιας περιφερειακής συνεργασίας που θα μπορούσε επίσης να παραγγέλνει εμβόλια για τους κατοίκους τους απευθείας από τους κατασκευαστές, αντί να βασίζεται σε ομοσπονδιακές υπηρεσίες υγείας για την προμήθειά τους.

«Ελλείψει ομοσπονδιακής ηγεσίας, θα έχουμε 50 πολιτείες που θα κάνουν 50 διαφορετικά προγράμματα», δήλωσε ο Kyle McGowan, πρώην επικεφαλής του CDC κατά την πρώτη θητεία Τραμπ. «Το είδαμε αυτό και στα πρώτα στάδια της COVID, με τις πολιτείες να κάνουν απλώς αυτό που ήλπιζαν ότι ήταν σωστό λόγω του χάους σε ομοσπονδιακό επίπεδο».

Η ακραία Φλόριντα και οι γονείς

Στο μεταξύ, ο Γενικός Χειρουργός της Φλόριντα, Joseph A. Ladapo, ο οποίος συνέκρινε τις υποχρεωτικές εμβολιαστικές διαδικασίες με τη δουλεία, ανακοίνωσε μια μετατόπιση από όλες τις απαιτήσεις εμβολιασμού, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνιων για ασθένειες όπως η ιλαρά και η πολιομυελίτιδα.

Μένει να δούμε, σημειώνει η Washington Post, αν άλλες κόκκινες πολιτείες θα ακολουθήσουν το παράδειγμα της Φλόριντα, η οποία θεωρείται ευρέως ως εξαίρεση σε θέματα δημόσιας υγείας. Πάντως, γονείς όλων των πολιτικών υποβάθρων υποστηρίζουν συντριπτικά τις απαιτήσεις εμβολιασμού στα σχολεία, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Washington Post-KFF που διεξήχθη τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Στη Φλόριντα, το 82% των γονέων δήλωσε ότι τα δημόσια σχολεία θα πρέπει να απαιτούν εμβόλια για την ιλαρά και την πολιομυελίτιδα, με ορισμένες εξαιρέσεις υγείας και θρησκευτικών, ενώ το 17% δήλωσε ότι τα σχολεία δεν θα πρέπει να απαιτούν αυτά τα εμβόλια.

Παρόμοια αποτελέσματα καταγράφονται και συνολικά στις ΗΠΑ, όπου το 81% των γονέων υποστηρίζει τις απαιτήσεις για αυτά τα εμβόλια και το 18% αντιτίθεται σε αυτά. Την άποψη αυτή έχει το 75% των γονέων που δηλώνουν Ρεπουμπλικανοί και το 91% αυτών που ψηφίζουν τους Δημοκρατικούς.

Πολλές κόκκινες και μπλε πολιτείες έχουν πολιτικές εμβολιασμού. Το Μισισιπή, η Αλαμπάμα, η Τζόρτζια και το Τέξας απαιτούν από τα παιδιά από το νηπιαγωγείο έως την 12η τάξη να έχουν κάνει πέντε από τα πιο συνηθισμένα παιδικά εμβόλια, συμπεριλαμβανομένου του DTaP (διφθερίτιδα, τέτανος και κοκκύτης), της πολιομυελίτιδας, της ηπατίτιδας Β, της ιλαράς, της παρωτίτιδας και της ερυθράς (MMR) και της ανεμοβλογιάς για να φοιτήσουν στο σχολείο. Τα ίδια ισχύουν και στην Καλιφόρνια και τη Νέα Υόρκη, αν και αυτές οι πολιτείες είναι πιο αυστηρές, καθώς δεν επιτρέπουν θρησκευτικές εξαιρέσεις.

Προς ώρας, οι περισσότερες κόκκινες πολιτείες δεν "θίγουν" ιδιαίτερα το θέμα για να μην έρθουν σε ρήξη με τον Κένεντι και κατ' επέκταση τον Τραμπ, αλλά αναμένεται σύντομα να δεχθούν πιέσεις και έχει μεγάλο ενδιαφέρον το πώς θα αντιδράσουν.

Σε κάθε περίπτωση οι ΗΠΑ ζουν μία πρωτόγνωρη περίοδο που αυτονόητα πράγματα όπως οι εμβολιασμοί, τίθενται σε "διαπραγμάτευση" και φυσικά το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό που προαναφέραμε, ότι δηλαδή σε ομοσπονδιακό επίπεδο, τα εμβόλια δεν θα παραγγέλνονται ούτε θα χρηματοδοτούνται.

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