Μετρό Θεσσαλονίκης: Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια στην επέκταση προς Καλαμαριά

Από το μεσημέρι της Πέμπτης (4/9) ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια στην επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος.

Ο κ. Ταχιάος δήλωσε ότι μέχρι τις μεσημεριανές ώρες θα έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτροδότηση σε όλο το μήκος της νέας γραμμής και αμέσως μετά θα τοποθετηθεί συρμός για τις πρώτες δοκιμαστικές κινήσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν αρχικά με χαμηλές ταχύτητες, όπως συνέβη και κατά τις πρώτες δοκιμές στη βασική γραμμή του μετρό.

Όπως διευκρίνισε, το επόμενο στάδιο θα είναι η πλήρης ένταξη της νέας επέκτασης στη βασική γραμμή, διαδικασία που προϋποθέτει προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της κύριας γραμμής.

«Έχουμε ήδη συνεννοηθεί με τον αναπληρωτή υπουργό κ. Κυρανάκη ώστε, στο διάστημα της διακοπής, να εξεταστούν ενισχυμένα μέτρα στις δημόσιες συγκοινωνίες, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των μετακινήσεων των πολιτών», σημείωσε.