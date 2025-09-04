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Χορτάσαμε από «μεταρρυθμίσεις»
Ανεμοδείκτης
13:31 - 04 Σεπ 2025

Χορτάσαμε από «μεταρρυθμίσεις»

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Το δημογραφικό είναι ένα από τα μεγάλα εθνικά θέματα που αναδεικνύουν την αδυναμία της κυβέρνησης ΝΔ να προχωρήσει σε πραγματικές μεταρρυθμίσεις που θα μπορούσαν να ανατρέψουν την κατάσταση.

Ο Τάσος Γιαννίτσης μίλησε με ένταση για το θέμα στα 51α γενέθλια του ΠΑΣΟΚ στο Ζάππειο, αλλά παράλληλα υπογράμμισε το γεγονός ότι η έννοια της λέξης «μεταρρύθμιση» στην Ελλάδα είναι παρεξηγημένη και... αλλοιωμένη.

Σε follow up δηλώσεις που έκανε την Πέμπτη στον ρ/σ Παραπολιτικά, ο έμπειρος πολιτικός σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Πριν από λίγους μήνες έγιναν 25 μεταρρυθμίσεις μαζί. Η χώρα πάσχει να δει μια μεταρρύθμιση σε ένα σοβαρό θέμα εδώ και χρόνια και ανακοινώθηκαν 25 μεταρρυθμίσεις μαζί. Η αλήθεια είναι όμως πως δεν πρόκειται για μεταρρυθμίσεις αλλά για ασήμαντα πράγματα που βαφτίζονται μεταρρυθμίσεις».

Δύσκολο να διαφωνήσει κανείς. Απλά να το έχουμε υπόψιν ενόψει ΔΕΘ, που σίγουρα θα... βρέξει μεταρρυθμίσεις.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/09/2025 - 13:35
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