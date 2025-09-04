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Trade Estates: Πρόγραμμα αγοράς έως 12 εκατ. ιδίων μετοχών – Εύρος τιμής €1 έως €5
Ανακοινώσεις
13:33 - 04 Σεπ 2025

Trade Estates: Πρόγραμμα αγοράς έως 12 εκατ. ιδίων μετοχών – Εύρος τιμής €1 έως €5

Reporter.gr Newsroom
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Την έναρξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών ανακοίνωσε η Trade Estates ΑΕΕΑΠ. Ο ανώτατος αριθμός ιδίων μετοχών που δύναται να αποκτηθούν ανέρχεται σε 12.052.877 μετοχές, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια (α) της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της που έλαβε χώρα στις 13.06.2025 δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, η θέσπιση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 Ν. 4548/2018 (το «Πρόγραμμα Αγοράς») και η παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο και (β) της από 25.06.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος Αγοράς ως ακολούθως:

1. Το Πρόγραμμα Αγοράς αποφασίσθηκε σύμφωνα με το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, λαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες κανονιστικές εγκρίσεις.

2. Ο ανώτατος αριθμός ιδίων μετοχών που δύναται να αποκτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς ανέρχεται σε 12.052.877 μετοχές, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με κατώτατο όριο απόκτησης το ένα ευρώ (€1,00) και ανώτατο όριο τα πέντε ευρώ (€5,00) ανά μετοχή, και για περίοδο 24 μηνών, αρχής γενομένης από την ημέρα έγκρισης του Προγράμματος Αγοράς από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή μέχρι την 13η Ιουνίου 2027.

Οι διενεργούμενες πράξεις επί των Μετοχών στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς θα αναφέρονται στις αρμόδιες αρχές και θα γνωστοποιούνται στο κοινό σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο α.5 παρ.1 περ. β) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 («MAR»).

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, τον κατ΄εξουσιοδότηση Κανονισμό 2016/1052 της ΕΕ της 08.03.2016 και την Απόφαση 25 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

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