Ιταλία: Η Μελόνι κάνει την άκρα δεξιά «in» για την Gen Z

Με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι σε αποστολή να κάνει τη δεξιά πολιτική πιο «κουλ» και με τους Αμερικανούς συντηρητικούς να βρίσκουν νέο κοινό στη νεολαία, νέοι από τη Ρώμη μέχρι το Μιλάνο προωθούν τον εθνικισμό και τους περιορισμούς στη μετανάστευση.

Όπως αναφέρει το Politico, περίπου 10.000 ακτιβιστές από τη νεολαία του κόμματος Αδελφοί της Ιταλίας συγκεντρώθηκαν την περασμένη εβδομάδα στους καλοδιατηρημένους κήπους του EUR — της προαστιακής γειτονιάς-βιτρίνας της Ρώμης του Μουσολίνι — για να αποχαιρετήσουν το καλοκαίρι σε ένα φεστιβάλ που ήταν ταυτόχρονα και πολιτική συγκέντρωση.

Ανάμεσα σε DJ sets, φουσκωτά εμπόδια και πινγκ πονγκ, μια λίστα «αστέρων» από ευρωσκεπτικιστές, υπουργούς και TikTokers μίλησε εναντίον των «απειλών στην ελευθερία του λόγου» και χλεύασε τη «βίαιη» μισαλλοδοξία της αριστεράς.

Σκιά στις φετινές εκδηλώσεις έριξε η δολοφονία του Αμερικανού συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ο οποίος πυροβολήθηκε σε πανεπιστημιακή εκδήλωση στη Γιούτα πριν από δύο εβδομάδες.

Οι ακτιβιστές τον γνώριζαν από τα social media. Ο θάνατός του έχει προκαλέσει ανησυχία στο κίνημα, σύμφωνα με τον Αντόνιο Τοσκάνo, 31χρονο Σικελό επιχειρηματία και ένα από τα ηγετικά στελέχη. «Πολλοί ακτιβιστές δέχονται καθημερινά επιθέσεις με παρόμοια φρασεολογία, αποκαλούνται ‘άθλιοι’ ή ‘φασίστες’», είπε.

Η ίδια η Μελόνι αναφέρθηκε σε αυτές τις παραλληλίες στην καταληκτική της ομιλία την Κυριακή, χρησιμοποιώντας τη δολοφονία για να παρουσιάσει το κυβερνών κόμμα της ως αουτσάιντερ.

Στα μάτια της αριστεράς, είπε, ο Κερκ «ήταν επικίνδυνος» και «έπρεπε να σταματήσει γιατί ήταν ελεύθερος, θαρραλέος και ικανός». Πρόσθεσε ότι «η αριστερά θέλει να επιβάλει τις πεποιθήσεις της με τη βία».

Το κίνητρο του δράστη παραμένει ασαφές, αλλά η ιδέα ότι επρόκειτο για αντιφασίστα έχει ήδη διαχυθεί στον πολιτικό λόγο των ΗΠΑ. Ο κατηγορούμενος διώκεται για επιβαρυμένη ανθρωποκτονία, αδίκημα που επισύρει και τη θανατική ποινή.

«Πρέπει να πάρουμε τον Τσάρλι ως παράδειγμα», είπε η 20χρονη φοιτήτρια Φραντσέσκα Τζεράτσι, μαζί με «όλους εκείνους που δεν σταμάτησαν ποτέ να εκφράζουν τις ιδέες, τις αξίες και τις αρχές τους από φόβο μήπως δεχθούν επίθεση ή σκοτωθούν».

Ψηφιακή αποτοξίνωση

Κάτω από τον καυτό ιταλικό ήλιο, Gen Zers με φαρδιά μπλουζάκια και καμπάνα τζιν έτρωγαν βιολογικό παγωτό και έπιναν craft μπίρα. Πινακίδες γύρω από το espresso bar απεικόνιζαν τους ήρωές τους, από τον Πολ Ατρείδη, τον χαρακτήρα που υποδύεται ο Τιμοτέ Σαλαμέ στο Χόλιγουντ, μέχρι τη Μάχσα Αμινί, τη 22χρονη Ιρανής που ο θάνατός της υπό κράτηση, αφού συνελήφθη για μη τήρηση του ισλαμικού κώδικα ενδυμασίας, προκάλεσε διεθνείς διαμαρτυρίες.

Για μια γενιά που τελείωσε το σχολείο μέσα στην πανδημία και ενηλικιώθηκε στον ψηφιακό κόσμο, το κίνημα προσφέρει και ένα αντίδοτο στη μοναξιά της ψηφιακής εποχής: φιλίες στην πραγματική ζωή, σκοπό και στόχους.

Η έλξη για τους νέους βρίσκεται στη δυνατότητα για «κοινότητα», είπε ο Φάμπιο Ροσκάνι, επικεφαλής της νεολαίας και βουλευτής του κόμματος της Μελόνι.

Αν και η νεολαία συχνά θεωρείται αποστασιοποιημένη, αυτή η γενιά δείχνει έντονη διάθεση να ενωθεί γύρω από ένα κοινό σκοπό, είπε. «Τόσο μεγάλο μέρος της ζωής είναι online — η πολιτική δράση είναι, θα έλεγα, μια υγιής δόση πραγματικότητας».

Ο 21χρονος φοιτητής-ακτιβιστής Νικολό Σαντζιόρτζι συμφώνησε: «Οι άνθρωποι νιώθουν σαν στο σπίτι τους και σύντομα γίνονται μέρος μιας μεγάλης οικογένειας».

Το κίνημα συχνά γίνεται «όλη σου η ζωή, 360 μοίρες», είπε άλλος ακτιβιστής. «Μέσα στον πυρήνα δημιουργείς δυνατούς δεσμούς, γίνεστε φίλοι και εκτός πολιτικής, υπάρχει εμπιστοσύνη, φιλία, βγαίνετε μαζί το βράδυ, ακόμα και ερωτεύεσαι. Αυτό συμβαίνει, απολύτως».

Μυρίζει… επανάσταση εφηβείας

Στο τετραήμερο φεστιβάλ, που είχε το σύνθημα “#NoFilter”, οι νέοι ακτιβιστές ακολούθησαν τα βήματα της Μελόνι: η σημερινή πρωθυπουργός αναδείχθηκε πολιτικά στη δεξιά ξεκινώντας ακριβώς από ένα αντίστοιχο νεανικό φεστιβάλ.

Όταν η Μελόνι εντάχθηκε στο κίνημα στα 15 της, η Ιταλία βρισκόταν στο τέλος δεκαετιών πολιτικής βίας, τόσο από τα αριστερά όσο και από τα δεξιά – βία που, όπως είπε, θυμίζει η δολοφονία του Κερκ. Συχνά παρουσιάζει την εφηβική της ακτιβιστική δράση ως επανάσταση απέναντι στους δασκάλους της και την αριστερή κυριαρχία στη γειτονιά όπου μεγάλωσε.

Σήμερα, με το κόμμα της στην κυβέρνηση, η δεξιά πολιτική δράση έχει γίνει λιγότερο τοξική.

Σύμφωνα με τον Αλφόνσο Πέπε, 29χρονο δικηγόρο από το Σαλέρνο που εντάχθηκε στα 15 του, «έχει σίγουρα γίνει ευκολότερο, γιατί είμαστε στην κυβέρνηση … παλαιότερα, σε περιθωριοποιούσε η κοινωνία».

Ωστόσο, ο Ροσκάνι τόνισε ότι οι φοιτητές εξακολουθούν να συναντούν αντιστάσεις, καθώς η κοινωνία θεωρεί τις απόψεις της Εθνικής Νεολαίας παρωχημένες και απαράδεκτες. «Πάντα λέμε ότι πρέπει να διαβάζουν περισσότερο, να είναι οι καλύτεροι στην τάξη».

«Όπως δείξαμε, μπορούμε να κυβερνήσουμε αυτή τη χώρα», είπε η Μελόνι στους συμμετέχοντες. «Δεν φοβόμαστε. Δεν θα γίνουμε ποτέ σαν την αριστερά, που μισεί».