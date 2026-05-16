Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς

Επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν το Σάββατο (16/5) στη Μόντενα της βόρειας Ιταλίας, όταν αυτοκίνητο έπεσε με ταχύτητα πάνω σε πεζούς στο κέντρο της πόλης. Δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι ιταλικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού, ενός άνδρα περίπου 30 ετών, ο οποίος φέρεται επίσης να επιχείρησε να επιτεθεί με μαχαίρι σε πολίτη που προσπάθησε να τον ακινητοποιήσει αμέσως μετά το περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ιταλικά μέσα ενημέρωσης, το όχημα παρέσυρε πεζούς σε κεντρικό δρόμο της Μόντενα και στη συνέχεια κατέληξε πάνω στη βιτρίνα καταστήματος, προκαλώντας σκηνές πανικού.

Ο δήμαρχος της πόλης, Massimo Mezzetti, δήλωσε ότι δεν υπήρξαν νεκροί, ωστόσο δύο τραυματίες βρίσκονται σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση. Όπως ανέφερε, μία γυναίκα που εγκλωβίστηκε στη βιτρίνα του καταστήματος υπέστη πολύ βαριά τραύματα και υπάρχει το ενδεχόμενο να χρειαστεί ακρωτηριασμό και στα δύο πόδια.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του περιστατικού και εξετάζουν αν ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών ή αν η πράξη του ήταν εσκεμμένη, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης.