Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς

Οι ιταλικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού, ενός άνδρα περίπου 30 ετών, ο οποίος φέρεται επίσης να επιχείρησε να επιτεθεί με μαχαίρι σε πολίτη που προσπάθησε να τον ακινητοποιήσει αμέσως μετά το περιστατικό.
Σύμφωνα με πληροφορίες από ιταλικά μέσα ενημέρωσης, το όχημα παρέσυρε πεζούς σε κεντρικό δρόμο της Μόντενα και στη συνέχεια κατέληξε πάνω στη βιτρίνα καταστήματος, προκαλώντας σκηνές πανικού.
Ο δήμαρχος της πόλης, Massimo Mezzetti, δήλωσε ότι δεν υπήρξαν νεκροί, ωστόσο δύο τραυματίες βρίσκονται σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση. Όπως ανέφερε, μία γυναίκα που εγκλωβίστηκε στη βιτρίνα του καταστήματος υπέστη πολύ βαριά τραύματα και υπάρχει το ενδεχόμενο να χρειαστεί ακρωτηριασμό και στα δύο πόδια.
Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του περιστατικού και εξετάζουν αν ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών ή αν η πράξη του ήταν εσκεμμένη, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης.
Modena, Italy: A speeding car mowed down pedestrians on Via Emilia in Largo Porta Bologna, injuring at least seven, three seriously, before crashing into a shop; the Moroccan‑origin driver fled, stabbing a passerby who stopped him, and is now in police custody. pic.twitter.com/Xrq6oiAzHN— GeoTechWar (@geotechwar) May 16, 2026