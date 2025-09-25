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Τέμπη: Συμπληρωματικό υπόμνημα για εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι &amp; αναβάθμιση κατηγοριών
Ειδήσεις
16:34 - 25 Σεπ 2025

Τέμπη: Συμπληρωματικό υπόμνημα για εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι & αναβάθμιση κατηγοριών

Reporter.gr Newsroom
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Συμπληρωματικό υπόμνημα κατέθεσαν στο Εφετείο Λάρισας δεκάδες συγγενείς θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, συνεχίζοντας την προσπάθεια τους για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Το νέο κείμενο αποτελεί συνέχεια εκείνου που είχε υποβληθεί στις 15 Σεπτεμβρίου και περιλαμβάνει εκ νέου το αίτημα για εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι, ενός εκ των θυμάτων.

Ο πατέρας του, Πάνος Ρούτσι, έχει ξεκινήσει απεργία πείνας εδώ και δέκα ημέρες, ζητώντας να επιτραπεί η εκταφή, ώστε να πραγματοποιηθούν εξετάσεις ταυτοποίησης και τοξικολογικές αναλύσεις. Στόχος, όπως υποστηρίζει, είναι να υπάρξει πλήρης εικόνα για τα αίτια θανάτου του γιου του.

Παράλληλα, στο υπόμνημα κατατίθεται αίτημα για αναβάθμιση των κατηγοριών που βαρύνουν δύο στελέχη της Hellenic Train. Οι συγγενείς ζητούν οι κατηγορίες να μετατραπούν από «ανθρωποκτονία από αμέλεια» σε «ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο», ενώ παράλληλα να αποδοθεί και η κατηγορία της κακουργηματικής διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών.

Σημειώνεται ότι η περίοδος κατάθεσης υπομνημάτων στο Εφετείο Λάρισας ολοκληρώνεται σήμερα, με τους συγγενείς των θυμάτων να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους για δικαιοσύνη.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/09/2025 - 18:01
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