ΗΠΑ: «Βουτιά» 16,8% στο εμπορικό έλλειμμα αγαθών τον Αύγουστο

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Το εμπορικό έλλειμμα των Ηνωμένων Πολιτειών σε αγαθά συρρικνώθηκε σημαντικά τον Αύγουστο, καθώς οι εισαγωγές υποχώρησαν αισθητά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, το έλλειμμα μειώθηκε κατά 16,8%, στα 85,5 δισ. δολάρια, έναντι πρόβλεψης των οικονομολόγων –σε δημοσκόπηση του Reuters– για περιορισμό στα 95,2 δισ. δολάρια.

Οι εισαγωγές αγαθών κατέγραψαν πτώση κατά 19,6 δισ. δολάρια, στα 261,6 δισ. δολάρια, ενώ οι εξαγωγές αγαθών υποχώρησαν κατά 2,3 δισ. δολάρια, στα 176,1 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, τα αποθέματα χονδρικής υποχώρησαν κατά 0,2% σε μηνιαία βάση, διαμορφούμενα σε 905,2 δισ. δολάρια στο τέλος Αυγούστου. Σε ετήσια βάση, ωστόσο, καταγράφηκε αύξηση 0,7%.

Οι δασμοί που έχει επιβάλει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχουν προκαλέσει έντονες διακυμάνσεις στο εμπορικό ισοζύγιο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους: αρχικά υπονόμευσαν την ανάπτυξη του ΑΕΠ στο πρώτο τρίμηνο, προτού ενισχύσουν την οικονομική δραστηριότητα στο διάστημα Απριλίου–Ιουνίου.