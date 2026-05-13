Ιταλία: Εξετάζεται υπό προϋποθέσεις η αποστολή ναρκαλιευτικών στα Στενά του Ορμούζ
15:43 - 13 Μάι 2026

Η Ιταλία ανακοίνωσε πως εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει δύο ναρκαλιευτικά στο πλαίσιο διεθνούς αποστολής στα Στενά του Ορμούζ, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα έχει προηγηθεί μια σταθερή και διαρκής εκεχειρία.  

Κατά την ομιλία του στο κοινοβούλιο, ο υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη δυνάμεων προϋποθέτει «μια ουσιαστική, αξιόπιστη και μόνιμη κατάπαυση του πυρός ή, ιδανικά, μια οριστική ειρηνευτική συμφωνία».

Όπως εξήγησε, η μετάβαση των ναρκαλιευτικών στην περιοχή θα απαιτήσει αρκετές εβδομάδες, γι’ αυτό και η Ρώμη έχει ήδη ξεκινήσει προπαρασκευαστικές κινήσεις, μεταφέροντας αρχικά τα πλοία στην ανατολική Μεσόγειο και κατόπιν προς την Ερυθρά Θάλασσα.

«Ως καθαρά προληπτικό μέτρο οργανώνουμε τη μεταφορά δύο μονάδων ναρκοθηρίας πιο κοντά στην περιοχή των Στενών», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κροσέτο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επανειλημμένα κατηγορήσει το Ιράν ότι έχει τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, ενώ η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδος παραμένει σχεδόν αποκλεισμένη. Την ίδια στιγμή, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη για μια ειρηνευτική συμφωνία φαίνεται να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.

