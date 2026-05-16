Σε «αναβρασμό» το Λονδίνο: Χιλιάδες στους δρόμους σε αντίπαλες διαδηλώσεις

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το Σάββατο (16/5) στο Λονδίνο, συμμετέχοντας σε δύο μεγάλες και αντίπαλες διαδηλώσεις: τη συγκέντρωση «Unite the Kingdom», που οργανώθηκε από τον ακροδεξιό ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον, και μια ξεχωριστή πορεία αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη.

Ειδικότερα, για την αποφυγή επεισοδίων, περισσότεροι από 4.000 αστυνομικοί αναπτύχθηκαν σε ολόκληρη την πόλη, δημιουργώντας μια ειδική «νεκρή ζώνη» ανάμεσα στις δύο πορείες. Η Μητροπολιτική Αστυνομία έθεσε σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο σχέδιο ασφαλείας, αξιοποιώντας drones, έφιππες δυνάμεις, αστυνομικούς σκύλους και θωρακισμένα οχήματα, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση ως μία από τις μεγαλύτερες και πιο απαιτητικές των τελευταίων ετών.

Την ίδια στιγμή, δεκάδες χιλιάδες φίλαθλοι κατευθύνονταν προς το Στάδιο Γουέμπλεϊ, όπου επρόκειτο να διεξαχθεί ο τελικός του FA Cup ανάμεσα σε Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτυ το απόγευμα του Σαββάτου, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο την κινητικότητα και την ένταση στην πόλη.

Από την πλευρά τους, συμμετέχοντες στην πορεία «Unite the Kingdom» συγκεντρώθηκαν αρχικά στην περιοχή Kingsway και στη συνέχεια κινήθηκαν προς τη Whitehall και το Parliament Square. Πολλοί κρατούσαν βρετανικές σημαίες, ενώ ακούγονταν συνθήματα κατά του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, όπως το «θέλουμε τον Στάρμερ εκτός». Ορισμένοι φορούσαν κόκκινα καπέλα με το σύνθημα «Make England Great Again (MEGA)», ενώ άλλοι είχαν τυλιχθεί με σημαίες του Ηνωμένου Βασιλείου.

Παράλληλα, η πορεία υπέρ της Παλαιστίνης πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Ημέρα της Νακμπά και ξεκίνησε από το Κένσινγκτον, καταλήγοντας στο Waterloo Place μέσω του Piccadilly. Υπενθυμίζεται ότι η Νακμπά αποτελεί σημείο αναφοράς για τους Παλαιστινίους, καθώς συνδέεται με τον εκτοπισμό μεγάλου μέρους του παλαιστινιακού πληθυσμού το 1948, κατά την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ.

Στη φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση κυριαρχούσαν σημαίες, πανό και συνθήματα κατά της ακροδεξιάς, όπως το «τσακίστε την ακροδεξιά», αλλά και μηνύματα υπέρ των Παλαιστινίων κρατουμένων και ομήρων. Πολλοί διαδηλωτές φορούσαν την κεφίγιε, που αποτελούν διεθνώς αναγνωρισμένο σύμβολο αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό.