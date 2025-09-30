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Γκουτέρες (ΟΗΕ): Στηρίζει το σχέδιο Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας
Ειδήσεις
19:08 - 30 Σεπ 2025

Γκουτέρες (ΟΗΕ): Στηρίζει το σχέδιο Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας

Reporter.gr Newsroom
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Την πλήρη στήριξή του στο σχέδιο ειρήνης για τη Λωρίδα της Γάζας που παρουσίασε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε σήμερα, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Όπως ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο εκπρόσωπός του, ο Γκουτέρες κάλεσε «όλες τις πλευρές» να αποδεχθούν και να εφαρμόσουν τη συμφωνία, επισημαίνοντας ότι βρισκόμαστε σε «κρίσιμο σημείο» για την ειρήνη στην περιοχή.

«Είναι πλέον κρίσιμης σημασίας όλες οι πλευρές να δεσμευτούν στη συμφωνία και να προχωρήσουν στην πλήρη εφαρμογή της», αναφέρει η δήλωση του Γενικού Γραμματέα.

Παράλληλα, ο επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών χαιρέτισε την πρωτοβουλία των ΗΠΑ, αναγνωρίζοντας «τον σημαντικό ρόλο» που διαδραμάτισαν οι αραβικές και μουσουλμανικές χώρες στη σύνταξη του σχεδίου.

Το ειρηνευτικό σχέδιο, το οποίο παρουσίασε χθες Δευτέρα ο πρόεδρος Τραμπ, περιλαμβάνει σειρά όρων για κατάπαυση του πυρός, αποστράτευση της Χαμάς και επιστροφή των ομήρων, καθώς και πρόβλεψη αμνηστίας για μέλη της Χαμάς που παραδώσουν τα όπλα και δεσμευτούν σε ειρηνική συνύπαρξη.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/09/2025 - 19:09
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