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Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.: «Πρωταγωνίστρια» της Τεχνολογικής Καινοτομίας στο λιανεμπόριο στα BITE Awards 2025
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
18:52 - 30 Σεπ 2025

Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.: «Πρωταγωνίστρια» της Τεχνολογικής Καινοτομίας στο λιανεμπόριο στα BITE Awards 2025

Reporter.gr Newsroom
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Η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. απέσπασε τέσσερις σημαντικές διακρίσεις στα BITE Awards 2025, τον κορυφαίο θεσμό επιβράβευσης της τεχνολογικής καινοτομίας στην Ελλάδα, που διοργανώθηκε από την Boussias Events, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του ΣΕΠΕ.

Η εταιρεία Μασούτης βραβεύτηκε για τις καινοτόμες λύσεις και τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού που υλοποιεί, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εξέλιξη του λιανεμπορίου στην Ελλάδα και θέτοντας νέα πρότυπα στην αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. κατέκτησε δύο χρυσά και δύο ασημένια Βραβεία, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στον ψηφιακό μετασχηματισμό του λιανεμπορίου στη χώρα μας. Ανάμεσα στις πρωτοβουλίες που διακρίθηκαν, ξεχωρίζει το πρωτοποριακό πρόγραμμα MasVision, το οποίο δημιουργήθηκε με στόχο την ενίσχυση της αυτονομίας και της προσβασιμότητας των ατόμων με οπτική αναπηρία κατά την πραγματοποίηση των αγορών τους στο σούπερ μάρκετ.

Συγκεκριμένα, η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. διακρίθηκε στις εξής κατηγορίες:

• GOLD στην κατηγορία Retail & E-Commerce για το έργο Masvision-Μασούτης
• GOLD στην κατηγορία Most Innovative ICT Project για το έργο Masvision-Μασούτης
• SILVER στην κατηγορία Most High Impact ICT Project για το έργο Masvision-Μασούτης
• SILVER στην κατηγορία Competitive Advantage through ICT για το έργοMasoutis Insights Program

Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν αναγνώριση της στρατηγικής επένδυσης της εταιρείας στην τεχνολογία και την καινοτομία, με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας των καταναλωτών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.

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