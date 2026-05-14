Σομαλία: Κίνδυνος λιμού για πρώτη φορά μετά το 2022 – 6 εκατ. άνθρωποι σε επισιτιστική κρίση
15:29 - 14 Μάι 2026

Σομαλία: Κίνδυνος λιμού για πρώτη φορά μετά το 2022 – 6 εκατ. άνθρωποι σε επισιτιστική κρίση

Reporter.gr Newsroom
Μια περιοχή στη νότια Σομαλία βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο λιμού, σύμφωνα με έκθεση υπό την αιγίδα του ΟΗΕ που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Πρόκειται για την πρώτη φορά από το 2022 που τμήμα της χώρας φτάνει σε τόσο κρίσιμο επίπεδο επισιτιστικής κρίσης.  

Η Σομαλία, μία από τις πιο ευάλωτες χώρες παγκοσμίως σε επισιτιστική ανασφάλεια λόγω επαναλαμβανόμενων ξηρασιών, συγκρούσεων και εκτεταμένης φτώχειας, είχε βιώσει λιμό το 2011 με περίπου 250.000 θανάτους, ενώ έχει φτάσει στο όριο του λιμού και το 2017 και το 2022.

Αυτή τη φορά, η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω από τις περικοπές στη διεθνή βοήθεια και τις έμμεσες συνέπειες του πολέμου στο Ιράν, γεγονός που δυσχεραίνει την αντιμετώπιση των ελλείψεων τροφίμων, οι οποίες οφείλονται κυρίως στις χαμηλές βροχοπτώσεις και την παρατεταμένη ανασφάλεια.

Στη Συνοικία Μπουρχακάμπα της περιφέρειας Μπέι, με πληθυσμό περίπου 200.000 κατοίκων, πάνω από το ένα τρίτο των παιδιών κάτω των πέντε ετών εμφανίζουν οξύ υποσιτισμό, σύμφωνα με την έκθεση Integrated Food Security Phase Classification.

Ως λιμός ορίζεται μια κατάσταση όπου τουλάχιστον το 20% των νοικοκυριών αντιμετωπίζει ακραία έλλειψη τροφίμων, τουλάχιστον το 30% των παιδιών υποσιτίζεται οξέως και δύο στους 10.000 ανθρώπους πεθαίνουν καθημερινά από πείνα.

Συνολικά, περίπου έξι εκατομμύρια Σομαλοί βρίσκονται σε επίπεδα κρίσης επισιτιστικής ανασφάλειας ή χειρότερα, αριθμός μειωμένος σε σχέση με τα 6,5 εκατομμύρια του Φεβρουαρίου, αλλά υψηλότερος από τις προηγούμενες εκτιμήσεις των 5,5 εκατομμυρίων για την τρέχουσα περίοδο, λόγω και των πιο ευνοϊκών βροχοπτώσεων από τις αναμενόμενες.

Οι περικοπές στη διεθνή βοήθεια, ιδίως από τις ΗΠΑ, έχουν περιορίσει σημαντικά τη στήριξη προς τη χώρα, ενώ η έκθεση σημειώνει ότι, παρότι η ανθρωπιστική βοήθεια για την περίοδο Απριλίου–Ιουνίου έχει αυξηθεί, καλύπτει μόλις το 12% των ανθρώπων που βρίσκονται σε κατάσταση κρίσης ή χειρότερη.

