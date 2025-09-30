Τα 20 «μετέωρα» βήματα για ειρήνη στη Γάζα

Είκοσι "βήματα" προβλέπει το σχέδιο για την ειρήνη στη Γάζα που παρουσίασε το βράδυ της Δευτέρας (29/9) ο Λευκός Οίκος. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ως συνήθως αισιόδοξος, δήλωσε πως η εκεχειρία είναι κοντά, ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πως το εγχείρημα είναι εξαιρετικά δύσκολο.

Οι επόμενες ώρες και ημέρες είναι κρίσιμες, με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να έχουν στείλει ουσιαστικά ένα τελεσίγραφο 72 ωρών στη Χαμάς. Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία τότε οι χερσαίες επιθέσεις στη Γάζα θα συνεχιστούν και οι ΗΠΑ "θα τις στηρίξουν".

Το σχέδιο καλωσορίστηκε από πολλές αραβικές χώρες, αλλά και από την ΕΕ και τη Βρετανία, με τον Τόνι Μπλερ να είναι μάλιστα ένας από τους "αρχιτέκτονες" των 20 σημείων. Ωστόσο, διεθνείς αναλυτές επισημαίνουν πως υπάρχουν και κενά. Κάποιοι μάλιστα θεωρούν ότι το σχέδιο δεν αποτελεί μακροπρόθεσμη λύση, αλλά προσωρινή λύση, ώστε να επιστρέψουν οι όμηροι, να αποκλιμακωθεί η κατακραυγή προς το Ισραήλ και να επιστρέψουμε έπειτα από λίγους μήνες ή χρόνια στο ίδιο σημείο.

Αναλυτικότερα το σχέδιο:

Μόλις απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 κρατούμενους που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης, καθώς και 1.700 Παλαιστινίους που συνελήφθησαν μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023, περιλαμβανομένων όλων των γυναικών και παιδιών που κρατούνται στο πλαίσιο αυτό.

Για κάθε Ισραηλινό όμηρο του οποίου παραδίδονται τα λείψανα, το Ισραήλ θα παραδίδει τα λείψανα 15 Παλαιστινίων που έχουν πεθάνει.

Μόλις επιστραφούν όλοι οι όμηροι, μέλη της Χαμάς που δεσμεύονται σε ειρηνική συνύπαρξη και αποστρατικοποίηση θα λάβουν αμνηστία. Όσα μέλη της Χαμάς επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη Γάζα, θα τους εξασφαλιστεί ασφαλής διέλευση προς χώρες υποδοχής.

Με την αποδοχή αυτής της συμφωνίας, θα σταλεί άμεσα πλήρης ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας. Η βοήθεια αυτή, τουλάχιστον, θα είναι αντίστοιχη σε ποσότητα με εκείνη που περιγράφεται στη συμφωνία της 19ης Ιανουαρίου 2025, και θα περιλαμβάνει την αποκατάσταση υποδομών (ύδρευση, ηλεκτρικό ρεύμα, αποχέτευση), την αποκατάσταση νοσοκομείων και φούρνων, καθώς και την είσοδο απαραίτητου εξοπλισμού για την απομάκρυνση ερειπίων και το άνοιγμα δρόμων.

Η διανομή και είσοδος της βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας θα γίνεται χωρίς παρεμβάσεις από τα δύο μέρη, μέσω του ΟΗΕ και των υπηρεσιών του, της Ερυθράς Ημισελήνου, καθώς και άλλων διεθνών οργανισμών που δεν σχετίζονται με κανένα από τα δύο μέρη. Το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα προς τις δύο κατευθύνσεις θα υπόκειται στον ίδιο μηχανισμό που εφαρμόστηκε στη συμφωνία της 19ης Ιανουαρίου 2025.

Η Γάζα θα κυβερνηθεί προσωρινά από μία τεχνοκρατική και απολιτική Παλαιστινιακή επιτροπή, υπεύθυνη για την παροχή καθημερινών δημόσιων υπηρεσιών και τη διαχείριση των δήμων. Η επιτροπή αυτή θα απαρτίζεται από εξειδικευμένους Παλαιστινίους και διεθνείς εμπειρογνώμονες, υπό την εποπτεία ενός νέου διεθνούς μεταβατικού φορέα: του “Συμβουλίου Ειρήνης” (Board of Peace). Πρόεδρος αυτού του φορέα θα είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, με άλλα μέλη και αρχηγούς κρατών να ανακοινώνονται, περιλαμβανομένου του πρώην Πρωθυπουργού Τόνι Μπλερ.

Αυτός ο φορέας θα ορίσει το πλαίσιο και θα διαχειριστεί τη χρηματοδότηση για την ανασυγκρότηση της Γάζας, έως ότου ολοκληρωθεί το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της Παλαιστινιακής Αρχής, όπως περιγράφεται σε διάφορες προτάσεις (συμπεριλαμβανομένου του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου Τραμπ του 2020 και της γαλλο-σαουδαραβικής πρότασης), και είναι σε θέση να αναλάβει αποτελεσματικά και με ασφάλεια τη διοίκηση της Γάζας.

Ένα οικονομικό σχέδιο του Τραμπ για την ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της Γάζας θα δημιουργηθεί μέσω επιτροπής ειδικών που έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη σύγχρονων και επιτυχημένων πόλεων στη Μέση Ανατολή. Πολλές καλά διαμορφωμένες επενδυτικές προτάσεις θα εξεταστούν ώστε να συνδυαστεί το επενδυτικό και το διοικητικό πλαίσιο για την προσέλκυση αυτών των επενδύσεων που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, ευκαιρίες και ελπίδα για το μέλλον της Γάζας.

Θα δημιουργηθεί μία ειδική οικονομική ζώνη με προνομιακούς δασμούς και συνθήκες πρόσβασης, που θα διαπραγματευτούν με τις συμμετέχουσες χώρες

Κανείς δεν θα εξαναγκαστεί να φύγει από τη Γάζα. Όσοι επιθυμούν να φύγουν, θα είναι ελεύθεροι να το κάνουν και να επιστρέψουν. Θα ενθαρρύνουμε τον πληθυσμό να μείνει και να χτίσει μια καλύτερη Γάζα.

Η Χαμάς και άλλες οργανώσεις συμφωνούν να μην έχουν καμία συμμετοχή στη διακυβέρνηση της Γάζας, άμεσα ή έμμεσα, με κανέναν τρόπο. Όλες οι στρατιωτικές, τρομοκρατικές και επιθετικές υποδομές, περιλαμβανομένων των σηράγγων και των εργοστασίων όπλων, θα καταστραφούν και δεν θα επιτραπεί η ανακατασκευή τους.

Θα υπάρξει διαδικασία αποστρατικοποίησης της Γάζας υπό την εποπτεία ανεξάρτητων παρατηρητών, που θα περιλαμβάνει την αφαίρεση των όπλων από τη χρήση, μέσω συμφωνημένης διαδικασίας και με χρηματοδότηση διεθνών δωρητών για πρόγραμμα εξαγοράς και επανένταξης, όλα επαληθευμένα από ανεξάρτητους παρατηρητές.

Η Νέα Γάζα θα δεσμευτεί πλήρως στην οικοδόμηση μιας ακμάζουσας οικονομίας και στην ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές της.

Περιφερειακοί εταίροι θα παρέχουν εγγυήσεις για την τήρηση των υποχρεώσεων της Χαμάς και των άλλων οργανώσεων, ώστε η Νέα Γάζα να μην αποτελεί απειλή για τους γείτονες ή τον ίδιο τον πληθυσμό της.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν με Άραβες και διεθνείς εταίρους για τη δημιουργία μίας προσωρινής Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) που θα αναπτυχθεί άμεσα στη Γάζα. Η ISF θα εκπαιδεύσει και θα υποστηρίξει ελεγμένες Παλαιστινιακές αστυνομικές δυνάμεις, σε συνεργασία με την Ιορδανία και την Αίγυπτο, που διαθέτουν εκτενή εμπειρία.

Αυτή η δύναμη θα αποτελέσει τη μακροπρόθεσμη λύση εσωτερικής ασφάλειας. Θα συνεργάζεται με το Ισραήλ και την Αίγυπτο για την ασφάλεια των συνόρων και την αποτροπή εισαγωγής όπλων, καθώς και για τη διασφάλιση της ταχείας και ασφαλούς ροής αγαθών.

Θα συμφωνηθεί ένας μηχανισμός αποτροπής συγκρούσεων (deconfliction) μεταξύ των εμπλεκομένων μερών.

Το Ισραήλ δεν θα καταλάβει ούτε θα προσαρτήσει τη Γάζα. Καθώς η ISF θα εδραιώνει τον έλεγχο και τη σταθερότητα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) θα αποσύρονται βάσει προτύπων, οροσήμων και χρονοδιαγραμμάτων που θα συμφωνηθούν με την ISF, τις εγγυήτριες δυνάμεις και τις ΗΠΑ, με στόχο μία ασφαλή Γάζα που δεν θα απειλεί το Ισραήλ, την Αίγυπτο ή τους πολίτες τους.

Πρακτικά, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) θα παραδίδουν σταδιακά τα εδάφη της Γάζας που κατέχουν στην ISF σύμφωνα με συμφωνία που θα καταρτίσουν με τη μεταβατική αρχή, μέχρι την πλήρη αποχώρησή τους από τη Γάζα, εκτός από μια περιφερειακή παρουσία ασφαλείας που θα διατηρηθεί έως ότου η Γάζα θεωρηθεί επαρκώς ασφαλής από οποιαδήποτε ανανεωμένη τρομοκρατική απειλή.

Σε περίπτωση που η Χαμάς καθυστερήσει ή απορρίψει αυτή την πρόταση, τα παραπάνω, συμπεριλαμβανομένης της κλιμακωμένης ανθρωπιστικής επιχείρησης, θα προχωρήσουν στις «περιοχές χωρίς τρομοκρατία» που θα παραδοθούν από τις IDF στην ISF.

Θα ιδρυθεί μια διαδικασία διαθρησκειατικού διαλόγου, βασισμένη στις αξίες της ανεκτικότητας και της ειρηνικής συνύπαρξης, με στόχο να αλλάξουν νοοτροπίες και αφηγήματα Παλαιστίνιων και Ισραηλινών, τονίζοντας τα οφέλη που προκύπτουν από την ειρήνη.

Καθώς προχωρά η ανασυγκρότηση της Γάζας και όταν το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της Παλαιστινιακής Αρχής εκτελεσθεί πιστά, ενδέχεται να πληρούνται τελικά οι προϋποθέσεις για μια αξιόπιστη πορεία προς την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και κρατικότητα, αναγνωρίζοντας ότι αυτό αποτελεί τον στόχο και την επιδίωξη του παλαιστινιακού λαού.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα θεσπίσουν διάλογο μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων για να συμφωνήσουν σε ένα πολιτικό ορίζοντα που θα οδηγεί σε ειρηνική και ευημερούσα συνύπαρξη.

Οι λεπτομέρειες

Το σχέδιο προβλέπει ότι η Γάζα «θα διοικείται υπό προσωρινή μεταβατική διακυβέρνηση μιας τεχνοκρατικής, απολιτικής παλαιστινιακής επιτροπής, υπεύθυνης για την καθημερινή λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών και των δήμων προς όφελος του λαού της Γάζας.»

Επίσης, το σχέδιο προβλέπει ότι η Γάζα θα «αναπτυχθεί εκ νέου προς όφελος του λαού της Γάζας» και ότι «εφόσον και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν στην πρόταση, ο πόλεμος θα τερματιστεί άμεσα.»

«Οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν στη συμφωνημένη γραμμή, προκειμένου να προετοιμαστεί η απελευθέρωση των ομήρων», αναφέρει η πρόταση.

«Μόλις επιστραφούν όλοι οι όμηροι, τα μέλη της Χαμάς που θα δεσμευτούν σε ειρηνική συνύπαρξη και στην αποστράτευση των όπλων τους θα τύχουν αμνηστίας», προστίθεται.

«Τα μέλη της Χαμάς που επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη Γάζα θα λάβουν ασφαλή διέλευση προς χώρες υποδοχής.»

«Με την αποδοχή της συμφωνίας, θα σταλεί άμεσα πλήρης ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας.»

Δύσκολες διαπραγματεύσεις

Ο Νετανιάχου βέβαια, δήλωσε ότι θα διατηρηθεί μια ισραηλινή παρουσία ασφαλείας μέσα στη Γάζα για το ορατό μέλλον, κάτι που δεν αρέσει σε πολλά αραβικά κράτη. Ομως και εντός της ισραηλινής κυβέρνησης υπάρχουν "φωνές" πως το σχέδιο είναι ευνοϊκό για τη Γάζα και δεν πρέπει να γίνει αποδεκτό. Γι' αυτό και ο Νετανιάχου βάζει τους αστερίσκους του.

Φυσικά και η Χαμάς, δεν θεωρείται εύκολο να αποδεχθεί το παραπάνω σχέδιο, ωστόσο, θα δεχθεί πίεση καθώς ο παλαιστινιακός λαός υποφέρει και πρέπει να σταματήσει η γενοκτονία. Αυτή τη στιγμή άλλη ορατή λύση δεν υπάρχει, οπότε οι παλαιστινιακές αρχές θα προσπαθήσουν να πείσουν τη Χαμάς να συναινέσει.