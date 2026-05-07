Η Τουρκία αμφισβητεί στον ΟΗΕ τη συμφωνία Κύπρου - Αιγύπτου για το φυσικό αέριο

Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον ΟΗΕ απέστειλε η Τουρκία αναφορικά με τη συμφωνία που υπέγραψαν η Κύπρος και η Αίγυπτος τον περασμένο Μάρτιο για την αξιοποίηση και εξαγωγή φυσικού αερίου.

Στην επιστολή, η Άγκυρα υποστηρίζει ότι η συμφωνία δεν λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων επί των φυσικών πόρων του νησιού. Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι υδρογονάνθρακες εντός και γύρω από την Κύπρο αποτελούν, κατά την τουρκική θέση, κοινό περιουσιακό στοιχείο των δύο κοινοτήτων.

Επιπλέον, τονίζεται πως οποιαδήποτε συνεργασία με την ελληνοκυπριακή πλευρά για πιθανές εξαγωγές φυσικού αερίου χωρίς τη συμμετοχή ή συναίνεση των Τουρκοκυπρίων θεωρείται από την Τουρκία παραβίαση των δικαιωμάτων τους.