«Καμπανάκι» ΟΗΕ: Το κλείσιμο του Ορμούζ θα μπορούσε να προκαλέσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση

Η παρατεταμένη διακοπή στη διακίνηση λιπασμάτων μέσω των Στενών του Ορμούζ ενδέχεται να προκαλέσει μια σοβαρή ανθρωπιστική κρίση μέσα στις επόμενες εβδομάδες, προειδοποίησε σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο ο επικεφαλής της ειδικής ομάδας εργασίας του ΟΗΕ που έχει αναλάβει την αποκατάσταση της διέλευσης βασικών αγαθών από τον κρίσιμο αυτό θαλάσσιο διάδρομο.

Ειδικότερα, ο Χόρχε Μορέιρα ντα Σίλβα τόνισε ότι ο χρόνος για την αποφυγή μιας δραματικής εξέλιξης είναι περιορισμένος, προειδοποιώντας πως έως και 45 εκατομμύρια επιπλέον άνθρωποι θα μπορούσαν να βρεθούν αντιμέτωποι με συνθήκες λιμού εάν η κατάσταση δεν εξομαλυνθεί άμεσα.

Τον Μάρτιο, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες συγκρότησε ειδική ομάδα εργασίας υπό την ηγεσία του εκτελεστικού διευθυντή του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τις Υπηρεσίες Προγραμμάτων (UNOPS), με στόχο τη δημιουργία μηχανισμού που θα επιτρέπει την ασφαλή μεταφορά λιπασμάτων και βασικών πρώτων υλών, όπως αμμωνία, θειάφι και ουρία.

Σύμφωνα με τον Μορέιρα ντα Σίλβα, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί επαφές με περισσότερες από 100 χώρες, προκειμένου να εξασφαλιστεί διεθνής στήριξη για την εφαρμογή του σχεδίου. Ωστόσο, οι χώρες που εμπλέκονται άμεσα στη σύγκρουση - οι ΗΠΑ, το Ιράν και τα κράτη του Κόλπου - δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία.

Ο αξιωματούχος του ΟΗΕ υπογράμμισε ότι η περίοδος των καλλιεργειών, ιδιαίτερα στην Αφρική, δεν μπορεί να περιμένει. Όπως εξήγησε, η καθημερινή διέλευση πέντε πλοίων μεταφοράς λιπασμάτων και πρώτων υλών θα ήταν αρκετή ώστε να αποτραπεί μια σοβαρή κρίση για τον αγροτικό τομέα.

«Είναι ζήτημα χρόνου. Αν δεν αντιμετωπίσουμε άμεσα την αιτία της κρίσης, τότε θα χρειαστεί αργότερα να διαχειριστούμε τις ανθρωπιστικές της συνέπειες», σημείωσε.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι, σε περίπτωση συμφωνίας, ο μηχανισμός θα μπορούσε να τεθεί σε λειτουργία μέσα σε μία εβδομάδα. Παρ’ όλα αυτά, ακόμη κι αν τα Στενά ανοίξουν άμεσα, θα απαιτηθούν τρεις έως τέσσερις μήνες για να αποκατασταθεί πλήρως η ομαλή ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Παρότι οι τιμές των βασικών τροφίμων δεν έχουν μέχρι στιγμής αυξηθεί δραματικά, ο Μορέιρα ντα Σίλβα επισήμανε ότι οι τιμές των λιπασμάτων καταγράφουν ήδη σημαντική άνοδο. Αυτό, όπως προειδοποίησε, θα οδηγήσει αρχικά σε μείωση της αγροτικής παραγωγής και στη συνέχεια σε σημαντικές ανατιμήσεις στα τρόφιμα παγκοσμίως.