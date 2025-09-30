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Πηγές ΝΔ για κατάθεση Σημανδράκου: Επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε καμία παρέμβαση από Μαξίμου και Υπουργείο
Πολιτική
19:05 - 30 Σεπ 2025

Πηγές ΝΔ για κατάθεση Σημανδράκου: Επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε καμία παρέμβαση από Μαξίμου και Υπουργείο

Reporter.gr Newsroom
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«Με τη σημερινή του κατάθεση ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Ευάγγελος Σημανδράκος, επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε ποτέ πολιτική παρέμβαση στο έργο του είτε από τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης με τους οποίους συνεργάστηκε είτε από το Μέγαρο Μαξίμου», σημειώνουν πηγές του κυβερνώντος κόμματος το απόγευμα της Τρίτης (30/9), μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης του Ευάγγελου Σημανδράκου από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής.  

Ο κ. Σημαδράκος – αναφέρουν ακόμη οι κύκλοι της ΝΔ – «κατέθεσε με κατηγορηματικό τρόπο, ότι στην ”αλυσίδα” μεταξύ κτηνιατρικών υπηρεσιών των περιφερειών και κτηνοτρόφων, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για πολιτική παρέμβαση ενώ απάντησε με σαφήνεια ότι δεν ασκήθηκε καμία πίεση από κανέναν για τα ΑΦΜ και την πληρωμή τους».

«Οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής έχουν ιδιαίτερη σημασία, ώστε να φανούν όλες οι δυσλειτουργίες που διαχρονικά υπήρχαν στο σύστημα των επιδοτήσεων -όπως παραδέχθηκε και ο κ. Σημανδράκος- και να εξυγιανθεί πλήρως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ήδη υλοποιεί η κυβέρνηση μέσω και της μετάβασης του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ», σημειώνουν, ακόμη, οι πηγές της συμπολίτευσης και προσθέτουν:

«Για αυτό ας μην βιάζονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης να βγάζουν συμπεράσματα, όταν μάλιστα σήμερα αποκαλύφθηκε ότι την ευθύνη καταγραφής του αριθμού των ζώων την είχε εκχωρήσει στις περιφέρειες από το 2011 η τότε υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μιλένα Αποστολάκη, σημερινό μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής και συνάδελφος του βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ. Χνάρη, ο οποίος ως αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα είχε τη συγκεκριμένη ευθύνη, που τώρα ο ίδιος αποποιείται».

Σημειώνεται ότι το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κατηγόρησε τη ΝΔ πως προχωρά σε επιθέσεις με «ανύπαρκτες κατηγορίες» εναντίον της κας Αποστολάκη και του κ. Χνάρη, λόγω της «απελπισίας» και της «αμηχανίας» στην οποία έχει βρεθεί, αποφεύγοντας να απαντήσει στις «συντριπτικές αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Εν τω μεταξύ, κριτική στην κυβέρνηση άσκησε και η Νέα Αριστερά, που μέσω σχετικής της ανακοίνωσης, μετά την κατάθεση του πρώην προέδρου του Οργανισμού, Δημήτρη Σημανδράκου, στην Εξεταστική Επιτροπή, σημειώνει πως «επιβεβαιώθηκε για μία ακόμη φορά η εμπλοκή του ίδιου του Μαξίμου στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

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