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Εργοστάσιο εκρηκτικών Τενεσί: Δεν βρέθηκαν επιζώντες μετά από την έκρηξη - 18 αγνοούμενοι
Ειδήσεις
21:10 - 11 Οκτ 2025

Εργοστάσιο εκρηκτικών Τενεσί: Δεν βρέθηκαν επιζώντες μετά από την έκρηξη - 18 αγνοούμενοι

Reporter.gr Newsroom
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Οι αρχές που ερευνούν τη μεγάλη έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε στρατιωτικό και βιομηχανικό εργοστάσιο εκρηκτικών στο Τενεσί ανακοίνωσαν ότι δεν έχουν εντοπιστεί επιζώντες, σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας Χάμφρις, Κρις Ντέιβις.

«Αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε εντοπίσει κανέναν επιζώντα», δήλωσε ο Ντέιβις σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο.

Οι προσπάθειες ανάκτησης των θυμάτων γίνονται «ακόμη πιο επικίνδυνες» λόγω της παρουσίας πυρομαχικών στον χώρο, δήλωσε ο Ντέιβις.

Παράλληλα, οι ερευνητές συνεργάζονται με το FBI, χρησιμοποιώντας τεχνολογία εντοπισμού κινητών τηλεφώνων για να προσδιορίσουν τι ακριβώς συνέβη τη στιγμή της έκρηξης, πρόσθεσε.

Νωρίς το πρωί της Παρασκευής, μια εκκωφαντική έκρηξη στο εργοστάσιο Accurate Energetic Systems συγκλόνισε την τοπική κοινότητα στο κεντρικό Τενεσί, ισοπεδώνοντας ένα ολόκληρο κτίριο μέσα στο συγκρότημα του εργοστασίου και αφήνοντας άγνωστο ακόμη αριθμό θυμάτων, ενώ 18 άτομα παραμένουν αγνοούμενα.

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