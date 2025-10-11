Εργοστάσιο εκρηκτικών Τενεσί: Δεν βρέθηκαν επιζώντες μετά από την έκρηξη - 18 αγνοούμενοι

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι αρχές που ερευνούν τη μεγάλη έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε στρατιωτικό και βιομηχανικό εργοστάσιο εκρηκτικών στο Τενεσί ανακοίνωσαν ότι δεν έχουν εντοπιστεί επιζώντες, σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας Χάμφρις, Κρις Ντέιβις.

«Αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε εντοπίσει κανέναν επιζώντα», δήλωσε ο Ντέιβις σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο.

Οι προσπάθειες ανάκτησης των θυμάτων γίνονται «ακόμη πιο επικίνδυνες» λόγω της παρουσίας πυρομαχικών στον χώρο, δήλωσε ο Ντέιβις.

Παράλληλα, οι ερευνητές συνεργάζονται με το FBI, χρησιμοποιώντας τεχνολογία εντοπισμού κινητών τηλεφώνων για να προσδιορίσουν τι ακριβώς συνέβη τη στιγμή της έκρηξης, πρόσθεσε.

Νωρίς το πρωί της Παρασκευής, μια εκκωφαντική έκρηξη στο εργοστάσιο Accurate Energetic Systems συγκλόνισε την τοπική κοινότητα στο κεντρικό Τενεσί, ισοπεδώνοντας ένα ολόκληρο κτίριο μέσα στο συγκρότημα του εργοστασίου και αφήνοντας άγνωστο ακόμη αριθμό θυμάτων, ενώ 18 άτομα παραμένουν αγνοούμενα.