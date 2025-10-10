Έκρηξη σε εργοστάσιο εκρηκτικών στο Τενεσί: Πολλοί νεκροί και αγνοούμενοι

Ένα τραγικό ατύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή (10/10) στο Τενεσί, όταν σημειώθηκε μια ισχυρή έκρηξη σε στρατιωτικό εργοστάσιο εκρηκτικών, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους αρκετοί άνθρωποι και πολλοί άλλοι να παραμένουν αγνοούμενοι.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των αρχών, οι νεκροί και οι αγνοούμενοι υπολογίζεται πως αγγίζουν τα 19 άτομα. «Μπορώ να σας πω ότι μας λείπουν 19 ψυχές», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Χάμφρεϊς, Κρις Ντέιβις, σε συνέντευξη Τύπου.

Το Associated Press μετέδωσε πως οι δευτερεύουσες εκρήξεις ανάγκασαν τις ομάδες διάσωσης να κρατήσουν απόσταση από την κατεστραμμένη περιοχή. Οι εκρήξεις, οι οποίες ακούστηκαν και έγιναν αισθητές σε μεγάλες αποστάσεις, συνέβησαν στην Accurate Energetic Systems, μια εταιρεία που βρίσκεται σε απομακρυσμένη περιοχή του Τενεσί. Η εταιρεία, όπως αναφέρει στην ιστοσελίδα της, κατασκευάζει και δοκιμάζει εκρηκτικά σε μια εγκατάσταση που περιλαμβάνει οκτώ κτίρια, στην περιοχή Bucksnort, περίπου 97 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Νάσβιλ.

«Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετοί αγνοούμενοι και στρέφουμε την προσοχή μας στις οικογένειές τους», είχε δηλώσει ο σερίφης της κομητείας Χάμφρεϊς, Κρις Ντέιβις, νωρίτερα. «Υπάρχουν άτομα που έχασαν τη ζωή τους», είχε προσθέσει, χωρίς να διευκρινίζει πόσα είναι τα θύματα, ενώ λίγο μετά έγινε γνωστό ότι οι αγνοούμενοι άγγιζαν τους 13.

TAKE A LOOK AT THIS: Helicopter video shows what's left of Accurate Energetic Systems in Hickman County, Tennessee that experienced an explosion Friday morning. At least 19 people are unaccounted for. (Video: WTVF Nashville) https://t.co/xEHAeTFXLB pic.twitter.com/OxhaLceMZO October 10, 2025

Η αιτία της έκρηξης παραμένει αδιευκρίνιστη, ενώ η έρευνα αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες. Στις αεροφωτογραφίες που δημοσίευσε η WTVF-TV φαίνεται πως η έκρηξη είχε προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές, καταστρέφοντας ένα από τα κτίρια της εταιρείας και αφήνοντας πίσω μόνο συντρίμμια και καμένα οχήματα.

This is video by Cody Warren who lives in Lobelville. That is about 21 miles from the explosion in Bucksnort, TN.



THAT LOUD from 21 miles away (Accurate Energetic Systems in the Bucksnort area in Hickman County, Tennessee.)



The video is from the moment of the explosion and… pic.twitter.com/V6EJOopBLu October 10, 2025

«Παρά το γεγονός ότι η περιοχή θεωρείται ασφαλής από μεγάλες εκρήξεις, ενδέχεται να συνεχιστούν μικρότερες εκρήξεις», ανέφερε ο σερίφης, προειδοποιώντας για την επικινδυνότητα της κατάστασης.