ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Έκρηξη σε εργοστάσιο εκρηκτικών στο Τενεσί: Πολλοί νεκροί και αγνοούμενοι
Ειδήσεις
20:36 - 10 Οκτ 2025

Έκρηξη σε εργοστάσιο εκρηκτικών στο Τενεσί: Πολλοί νεκροί και αγνοούμενοι

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ένα τραγικό ατύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή (10/10) στο Τενεσί, όταν σημειώθηκε μια ισχυρή έκρηξη σε στρατιωτικό εργοστάσιο εκρηκτικών, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους αρκετοί άνθρωποι και πολλοί άλλοι να παραμένουν αγνοούμενοι.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των αρχών, οι νεκροί και οι αγνοούμενοι υπολογίζεται πως αγγίζουν τα 19 άτομα. «Μπορώ να σας πω ότι μας λείπουν 19 ψυχές», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Χάμφρεϊς, Κρις Ντέιβις, σε συνέντευξη Τύπου.

Το Associated Press μετέδωσε πως οι δευτερεύουσες εκρήξεις ανάγκασαν τις ομάδες διάσωσης να κρατήσουν απόσταση από την κατεστραμμένη περιοχή. Οι εκρήξεις, οι οποίες ακούστηκαν και έγιναν αισθητές σε μεγάλες αποστάσεις, συνέβησαν στην Accurate Energetic Systems, μια εταιρεία που βρίσκεται σε απομακρυσμένη περιοχή του Τενεσί. Η εταιρεία, όπως αναφέρει στην ιστοσελίδα της, κατασκευάζει και δοκιμάζει εκρηκτικά σε μια εγκατάσταση που περιλαμβάνει οκτώ κτίρια, στην περιοχή Bucksnort, περίπου 97 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Νάσβιλ.

«Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετοί αγνοούμενοι και στρέφουμε την προσοχή μας στις οικογένειές τους», είχε δηλώσει ο σερίφης της κομητείας Χάμφρεϊς, Κρις Ντέιβις, νωρίτερα. «Υπάρχουν άτομα που έχασαν τη ζωή τους», είχε προσθέσει, χωρίς να διευκρινίζει πόσα είναι τα θύματα, ενώ λίγο μετά έγινε γνωστό ότι οι αγνοούμενοι άγγιζαν τους 13.

Η αιτία της έκρηξης παραμένει αδιευκρίνιστη, ενώ η έρευνα αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες. Στις αεροφωτογραφίες που δημοσίευσε η WTVF-TV φαίνεται πως η έκρηξη είχε προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές, καταστρέφοντας ένα από τα κτίρια της εταιρείας και αφήνοντας πίσω μόνο συντρίμμια και καμένα οχήματα.

«Παρά το γεγονός ότι η περιοχή θεωρείται ασφαλής από μεγάλες εκρήξεις, ενδέχεται να συνεχιστούν μικρότερες εκρήξεις», ανέφερε ο σερίφης, προειδοποιώντας για την επικινδυνότητα της κατάστασης.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/10/2025 - 23:09
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ουκρανία: Τουλάχιστον δύο νεκροί από ρωσική επίθεση με drone
Ειδήσεις

Ουκρανία: Τουλάχιστον δύο νεκροί από ρωσική επίθεση με drone

Γαλλία: Τουλάχιστον δύο νεκροί από ισχυρές καταιγίδες
Ειδήσεις

Γαλλία: Τουλάχιστον δύο νεκροί από ισχυρές καταιγίδες

Φωτιά σε ορφανοτροφείο στην Αλγερία: 11 νεκροί και 19 τραυματίες
Ειδήσεις

Φωτιά σε ορφανοτροφείο στην Αλγερία: 11 νεκροί και 19 τραυματίες

Τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική: Νεκρή γυναίκα και βρέφος
Ειδήσεις

Τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική: Νεκρή γυναίκα και βρέφος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
28/07/2026 - 21:30

Χατζηδάκης: Η κυβέρνηση μιλά με έργα για τη Δυτική Μακεδονία - Επενδύσεις €5,4 δισ.

Πολιτική
28/07/2026 - 21:15

Νέα επίθεση Κυριαζίδη σε Κωνσταντοπούλου: Η φράση που άναψε φωτιά - Παραπέμφθηκε στην επιτροπή Δεοντολογίας

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 21:15

ΟΝΥΞ Τουριστική: Bridge financing €7,8 εκατ. από την Credia Bank για επένδυση στη Σάνη Χαλκιδικής

Magazino
28/07/2026 - 21:00

«Εγκέφαλος Ποπ Κορν»: Γιατί η προσοχή μας κρατάει 47 δευτερόλεπτα και πώς να την επαναφέρετε

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
28/07/2026 - 20:59

Θεσσαλονίκη: Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Περιφερειακή λόγω έργων για το Fly Over

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
28/07/2026 - 20:45

Enaon: Επένδυση ενός δισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2032 για την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης της χώρας

Ειδήσεις
28/07/2026 - 20:30

ΟΗΕ: Προειδοποίηση για επικίνδυνη κλιμάκωση της βίας στη Δυτική Όχθη

Ναυτιλία
28/07/2026 - 20:29

ΠΕΝΕΝ: Έληξε στο Αριάδνη – Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις για συμφωνία με Attica Group

Ειδήσεις
28/07/2026 - 20:12

Βουλγαρία: Εκκενώνεται κρουαζιερόπλοιο που προσάραξε στον Δούναβη λόγω χαμηλής στάθμης

Ειδήσεις
28/07/2026 - 20:05

Νέο μήνυμα Ζελένσκι μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Συζητήσεις για Patriot και ειρηνευτικές εξελίξεις

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 19:52

Ευρωαγορές: Η πτώση του πετρελαίου και τα ισχυρά αποτελέσματα έφεραν νέα κέρδη

Ειδήσεις
28/07/2026 - 19:45

Βρυξέλλες: Σχέδιο για νέες κυρώσεις σε 1.600 εταιρείες που στηρίζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή

Εργασιακά
28/07/2026 - 19:30

e-ΕΦΚΑ: Παράταση έως τις 10 Σεπτεμβρίου για την υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
28/07/2026 - 19:14

Elvalhalcor: Ρεκόρ κερδοφορίας – +79% στα προ φόρων κέρδη και ισχυρές ταμειακές ροές το α εξάμηνο

Ειδήσεις
28/07/2026 - 19:11

Ο Ινφαντίνο κάνει μπίζνες με τον γαμπρό του Τραμπ - Αντιδρά η UEFA για «ξεπούλημα» του Μουντιάλ

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 18:59

Attica Group: Τηρούνται πιστά οι Συλλογικές Συμβάσεις – Βολές στην ΠΕΝΕΝ

Εμπορεύματα
28/07/2026 - 18:52

Ο πόλεμος στο Ιράν ανέτρεψε όλες τις βεβαιότητες στην αγορά LNG

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/07/2026 - 18:50

Στο μικροσκόπιο της ΤτΕ οι τράπεζες: 38 παραβάσεις και πρόστιμα 2,27 εκατ. ευρώ το 2025

Πολιτική
28/07/2026 - 18:33

Μητσοτάκης από Λέρο: Με το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται η μεγαλύτερη αναβάθμιση υποδομών του ΕΣΥ

Ειδήσεις
28/07/2026 - 17:59

Δίκη Βαλυράκη: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες – Στις 8 Σεπτεμβρίου η αγόρευση του εισαγγελέα

Φορολογία
28/07/2026 - 17:55

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για υπόθεση μεταφοράς χρημάτων που επιστράφηκαν αυθημερόν

Ειδήσεις
28/07/2026 - 17:46

Δυσαρέσκεια Τραμπ για Νετανιάχου: Αν δεν ήμουν πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε

Σχόλια Αγοράς
28/07/2026 - 17:42

Χρηματιστήριο: Έπιασε τις 2.521 μονάδες με υψηλό τζίρο – Οι «πρωταγωνιστές» στο ταμπλό

Πολιτική
28/07/2026 - 17:35

«Μάχη» για την Ακρόπολη και τα μνημεία: Στα «χαρακώματα» κυβέρνηση και αντιπολίτευση για το νέο μοντέλο διαχείρισης

Πολιτική
28/07/2026 - 17:26

Μάντζος: Εάν η στάση της ΕΛΑΣ για τα πανεπιστήμια είναι αριστερή, εγώ είμαι ο Τσε Γκεβάρα

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 17:08

Wall: Άνοδος για Dow με «καύσιμο» τα ισχυρά αποτελέσματα - Πιέσεις Nasdaq από τις μετοχές ημιαγωγών

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:54

Καιρός: Αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιών λόγω των ισχυρών μελτεμιών στο Αιγαίο

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:53

Σκηνικό έντασης στη δίκη για τα Τέμπη – Στις 7 Σεπτεμβρίου η συνέχεια

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
28/07/2026 - 16:48

Το βραβευμένο SUV Citroёn C3 Aircross τώρα με 18.900€

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:42

Ορμούζ: Διόδια και διεθνής εποπτεία η πρόταση του Ομάν για να ανοίξει ο ενεργειακός διάδρομος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ