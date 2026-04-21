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ΟΗΕ: Περίπου 7.900 νεκροί ή αγνοούμενοι μετανάστες το 2025 στις μεταναστευτικές οδούς
Ειδήσεις
14:07 - 21 Απρ 2026

ΟΗΕ: Περίπου 7.900 νεκροί ή αγνοούμενοι μετανάστες το 2025 στις μεταναστευτικές οδούς

Reporter.gr Newsroom
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Περίπου 7.900 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται σε μεταναστευτικές διαδρομές παγκοσμίως κατά το περασμένο έτος, αριθμός μειωμένος σε σχέση με το ιστορικό υψηλό των 9.200 που είχε καταγραφεί το 2024, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε ο ΟΗΕ.

Από το 2014, όταν ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) άρχισε να τηρεί σχετικά αρχεία, περισσότεροι από 80.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ή αγνοούνται κατά τη διάρκεια μετακινήσεων.

Όπως επισημαίνει ο ΔΟΜ στην ετήσια έκθεσή του, οι σχεδόν 8.000 καταγεγραμμένοι θάνατοι το 2025 δείχνουν ότι συνεχίζεται και επιδεινώνεται η παγκόσμια αποτυχία να αποτραπούν απώλειες που, σε μεγάλο βαθμό, θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί.

Ήδη από τις αρχές του 2026, ο οργανισμός έχει καταγράψει 1.723 θανάτους ή αγνοούμενους στις μεταναστευτικές διαδρομές.

Σύμφωνα με τον ΔΟΜ, η μείωση που καταγράφηκε το προηγούμενο έτος αποδίδεται εν μέρει σε πραγματική κάμψη του αριθμού των ανθρώπων που επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν παράτυπες και επικίνδυνες οδούς μετανάστευσης, ιδιαίτερα στην αμερικανική ήπειρο.

Παράλληλα, όμως, αναφέρεται ότι η μείωση αυτή σχετίζεται και με οικονομικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι ανθρωπιστικοί οργανισμοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την καταγραφή των θανάτων στις βασικές μεταναστευτικές διαδρομές.

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