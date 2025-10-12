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Έρευνα: «Αναδυόμενη κρίση» τα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας των νέων
Ειδήσεις
20:01 - 12 Οκτ 2025

Έρευνα: «Αναδυόμενη κρίση» τα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας των νέων

Reporter.gr Newsroom
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Μια σημαντική μελέτη για τις αιτίες θανάτου και αναπηρίας σε παγκόσμιο επίπεδο αναδεικνύει ότι ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με «μια αναδυόμενη κρίση» υψηλότερων ποσοστών θανάτου μεταξύ εφήβων και νεαρών ενηλίκων. 

Οι παράγοντες ποικίλλουν ανά περιοχή: στη Βόρεια Αμερική οι βασικοί λόγοι περιλαμβάνουν τη χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ αλλά και την αυτοκτονία, ενώ στην υποσαχάρια Αφρική κυριαρχούν οι μολυσματικές ασθένειες και τα ατυχήματα. Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι τα δεδομένα πρέπει να λειτουργήσουν ως «συναγερμός» για την παγκόσμια κοινότητα.

Σύμφωνα με το Guardian, η μελέτη επισημαίνει ότι οι χρόνιες ασθένειες, όπως οι καρδιοπάθειες και ο διαβήτης, αντιπροσωπεύουν σχεδόν τα δύο τρίτα των προβλημάτων υγείας παγκοσμίως. Ταυτόχρονα, οι διαταραχές ψυχικής υγείας παρουσιάζουν ραγδαία αύξηση. Υπολογίζεται ότι περίπου το ήμισυ των ασθενειών θα μπορούσε να προληφθεί μέσω της μείωσης παραγόντων κινδύνου, όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση, η ατμοσφαιρική ρύπανση, το κάπνισμα και η παχυσαρκία.

Η έρευνα «Global Burden of Disease» διεξήχθη από δίκτυο 16.500 επιστημόνων, οι οποίοι αξιοποίησαν περισσότερες από 300.000 πηγές δεδομένων. Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Lancet και παρουσιάστηκε στην Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής για την Υγεία στο Βερολίνο. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι από το 2023 η συνολική θνησιμότητα μειώθηκε στις 204 χώρες και εδάφη, ενώ το παγκόσμιο προσδόκιμο ζωής ανέκαμψε από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, φτάνοντας τα 76,3 έτη για τις γυναίκες και τα 71,5 για τους άνδρες. Παρόλα αυτά, υπάρχουν έντονες γεωγραφικές ανισότητες: από 83 έτη σε περιοχές υψηλού εισοδήματος έως 62 στην υποσαχάρια Αφρική.

Οι επιστήμονες εκφράζουν ιδιαίτερη ανησυχία για την επίμονη αύξηση θνησιμότητας μεταξύ εφήβων και νεαρών ενηλίκων. Στη Βόρεια Αμερική και σε τμήματα της Λατινικής Αμερικής, η αύξηση συνδέεται με αυτοκτονίες και τη χρήση ναρκωτικών. Ο Δρ Christopher Murray, διευθυντής του Ινστιτούτου Μετρήσεων και Αξιολόγησης Υγείας (IHME), τόνισε ότι η αυξημένη θνησιμότητα σχετίζεται στενά με την αύξηση άγχους και κατάθλιψης στους νέους, ιδιαίτερα στις γυναίκες. Παρά την προσοχή που έχει δοθεί στις ψυχικές διαταραχές, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη συζήτηση γύρω από τα αίτια τους.

Στην υποσαχάρια Αφρική, νέες εκτιμήσεις έδειξαν ότι οι θάνατοι παιδιών 5–14 ετών είναι υψηλότεροι από τις προηγούμενες εκτιμήσεις, με κύριες αιτίες τις μολυσματικές ασθένειες και τα ατυχήματα. Για κορίτσια και γυναίκες 15–29 ετών, οι θάνατοι κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό, από τροχαία ατυχήματα και μηνιγγίτιδα είναι 61% υψηλότεροι από τις προηγούμενες εκτιμήσεις.

Ο Δρ Murray χαρακτήρισε τα αποτελέσματα της μελέτης «σήμα κινδύνου», καλώντας κυβερνήσεις και υπεύθυνους δημόσιας υγείας να δράσουν γρήγορα και στρατηγικά για τις ανησυχητικές τάσεις που επηρεάζουν τη δημόσια υγεία. Ο Δρ Githinji Gitahi, CEO της Amref Health Africa, τονίζει ότι η νεολαία αντιπροσωπεύει «ένα τεράστιο δυναμικό» και η υγεία αποτελεί τη σημαντικότερη επένδυση γι’ αυτή. Παράλληλα, η Emmanuela Gakidou προειδοποιεί ότι οι περικοπές στη διεθνή χρηματοδότηση απειλούν να αυξήσουν το χάσμα στην πρόσβαση σε πρωτοβάθμια περίθαλψη, φάρμακα και εμβόλια.

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